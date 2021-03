Mit einem Schwerlastkran wird Donnerstagvormittag die Behelfsbrücke herausgehoben und auf dem Besucherparkplatz vom Museum "automobile welt eisenach" abgelegt. Auf dem Parkplatz zerlegen THW-Einsatzkräfte die Brücke aus dem Zweiten Weltkrieg in seine Einzelteile.

Eisenach. 30 Einsatzkräfte des THW verschiedener Ortsgruppen bauen die Behelfsbrücke an der Friedrich-Naumann-Straße zurück.

Provisorium in Eisenach nach 13 Jahren wieder abgebaut

Das nur für kurze Zeit anvisierte Provisorium einer Fußgängerbehelfsbrücke neben der gesperrten Hörselbrücke an der Naumann-Straße verschwindet nach mehr als 13 Jahren, oder exakter, nach 4770 Tagen. Während am 25. Februar 2008 gut 100 Schaulustige das Einheben verfolgten, ist das Zuschauerinteresse am Donnerstagmorgen übersichtlich. Während damals 40 Einsatzkräfte des THW die Aktion zum Erfolg führten, reichen diesmal 30 THW-Mitglieder, darunter auch die Ortsgruppe Eisenach sowie Spezialisten der Fachgruppe Transport und Logistik der Ortsgruppe Gotha und der Fachgruppe Wassergefahren aus Apolda.