Prozess um Verfolgungsjagd zwischen Farnroda und Mosbach

Eisenach. Gerichtsbericht: Ein Mann muss sich wegen seiner Flucht vor der Polizei verantworten. Am Amtsgericht Eisenach werden stark abweichende Sichten geäußert.

Mit zeitlichem Stress, psychischer Anspannung in der Partnerschaft sowie beruflichem Belastungsdruck begründet ein Mann, warum er im Juni 2021 ohne Führerscheinbesitz in ein Auto gestiegen ist, das weder zugelassen noch versichert war. Der 34-jährige Mann, der aktuell in Eisenach wohnt, musste sich am Mittwochnachmittag zudem mit den Straftatbeständen Fahren unter Drogeneinfluss sowie Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vor dem Amtsgericht Eisenach verantworten. Sein damaliges Verhalten bereue er, sagte er zu Beginn der Verhandlung.

Was geschah? Im Sommer vor zwei Jahren will eine Streifenwagenbesatzung an einem Juniabend, gegen 23.30 Uhr, den Fahrer eines Suzuki Swift in der Ortslage von Wutha-Farnroda einer Verkehrskontrolle unterziehen. Statt anzuhalten, drückt der Fahrer das Gaspedal kräftig durch, um sich der Überprüfung durch die Polizei zu entziehen, schließlich hatte er zuvor Nummernschilder an dem Fahrzeug angebracht, auf die kein Fahrzeug zugelassen ist.

Hohe Grasbüschel und ein Graben stoppen den Wagen abrupt

Über mehrere innerörtliche Straßen in Farnroda, landwirtschaftlichen Wege sowie Felder und Wiesen geht die Verfolgung mit teils bis zu 80 Stundenkilometern bis in den Bereich des Nachbardorfes Mosbach. Die Flucht endet in der Dunkelheit ruckartig aufgrund hoher Grasbüschel und eines Grabens. Sein Auto hat sich festgefahren. Der Polizei-Einsatzwagen rutscht durch den plötzlichen Stopp auf das Fluchtfahrzeug auf.

„Er ist risikoreich gefahren – es ging durch Wohnsiedlungen und über schlecht einsehbare Wege ohne Straßenbeleuchtung, da hätten Fußgänger unterwegs sein können“, sagt im Zeugenstand ein 33-jähriger Polizeiobermeister, der am besagten Abend auf dem Beifahrersitz des Streifenwagens sitzt. Zur Unterstützung fordert der Beamte damals noch einen Polizeihubschrauber und eine weitere Streife an. Weit auseinander gehen die Ansichten des Zeugen sowie des Beklagten in der Frage, wie weit sich der Fahrer des Suzuki Swift an dem Abend vom Unfallort entfernt. Während der Polizist in einer groben Schätzung von rund 100 Metern ausgeht, spricht der Angeklagte von „wenigen Schritten“. „Ich konnte ihn zeitnah stellen“, sagt der Beamte im Zeugenstand.

Verteidiger unterstellt absichtlichen Auffahrunfall

Ein um 0.45 Uhr durchgeführter Drogentest ergibt bei dem Fahrer einen Wert von 190 Nanogramm/Milliliter Amphetamin im Blut. „Er wirkte hektisch in seinen Bewegungen, in der Artikulation aber war er gelassen“, berichtet der Polizist. Ein Gutachten beziffert die Schadenshöhe am Streifenwagen auf 6803 Euro. Für die Verteidigung ist dies viel zu hoch, immerhin orientiere sich das Strafmaß an der Schadenshöhe. „Ist man absichtlich aufgefahren?“, fragt Verteidiger Andreas Zimmermann im Sitzungssaal, ohne eine Antwort zu erwarten. „Es wäre genug Zeit und Platz zum Ausweichen gewesen“, meint der Angeklagte. Der Polizist widerspricht, führt schlammiges Terrain und nicht geländegängiges Reifenprofil an. Die Verteidigung bringt zwei unabhängige Zeugen neu ins Spiel, die am Tattag vor Ort gewesen seien und ihre Aussage untermauern könnten.

Die Staatsanwältin ist verblüfft, dass die Verteidigung nach zwei Jahren diese Zeugen ins Spiel bringt. Die Richterin möchte diese, aber auch den Fahrer des Polizeiwagens hören und beraumt die Fortsetzung der Verhandlung auf Mitte August.