Radlerstammtisch findet online statt

Ein Online-Stammtisch für Radfahrer in Eisenach und im Wartburgkreis findet am 31. März statt.

Eisenach. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub lädt Fahrradfreunde zum Online-Stammtisch ein.

Weil ein Stammtisch in der üblichen Form nicht durchführbar ist, lädt der ADFC Wartburgkreis zum Online-Stammtisch ein. Dieser findet am Mittwoch, 31. März, 19, Uhr statt. Die Zugangsdaten des Videochats sind auf der Homepage zu finden www.adfc-wartburgkreis.de. Themen sind die Ergebnisse des Fahrradklimatests und der Radtourenkalender. Die Einladung richtet sich an alle, die mit dem Fahrrad in Eisenach und Umgebung unterwegs sind.