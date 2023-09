Zu einer geführten Radtour am Denkmaltag lädt der ADFC Wartburgkreis ein.

Radtour am Denkmaltag zur Trinitatiskirche in Ruhla

Ruhla. Eine Radtour zur Trinitatiskirche Ruhla bietet der ADFC Wartburgkreis am Denkmaltag an. Dort wird ein buntes Programm geboten.

Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, bietet der ADFC-Wartburgkreis eine geführte Radtour zur Kulturkirche St. Trinitatis in Ruhla an. Seit Jahren organisiert dort der Förderverein zu diesem Anlass ein umfangreiches Programm.

Von der Ausstellung der Künstlerin Petra Maydowski über verschiedene Präsentationen von Gruppen aus der Region ist für Abwechslung gesorgt. Leckere Suppen und ein Kuchenbuffet sorgen für das leibliche Wohl, sodass die Radler gestärkt wieder die Rückfahrt nach Eisenach antreten können.

Die Tour startet um 9.30 Uhr auf dem Eisenacher Markt. Die Gesamtstrecke beträgt 30 Kilometer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Radfahrer sind herzlich eingeladen.