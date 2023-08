Radtour von Eisenach durch das Emsetal

Eisenach. ADFC-Ortsverband Wartburgkreis lädt am Sonntag zum Mitradeln ein.

Der Kreisverband Wartburgkreis des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) lädt am Sonntag, 20. August, wieder zu einer Radtour ein. Diesmal geht es zu den Quellen des Eisenacher Trinkwassers in Sondra. Start ist um 9.30 Uhr vor dem Rathaus in Eisenach. Gegen 10.10 Uhr kann man am Bahnhof in Wutha-Farnroda zu der Gruppe dazustoßen.

Die Gesamtstrecke ist etwa 40 Kilometer lang (ab Wutha 25 Kilometer) und beinhaltet wenige Steigungen. Über Wutha und Sättelstädt geht es über Rad- und Wirtschaftswege. Eine ruhige Landstraße führt nach Sondra im Emsetal. Von dort geht es weiter über Seebach nach Wutha. Dort ist in der Kaffeemühle eine Einkehr geplant. Eine Teilnahme ist kostenfrei, alle Radfahrer sind herzlich eingeladen.