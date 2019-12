Rätselhafter Weihnachtsgruß zwischen Sünna und London

Als Mutter von fünf Kindern im Alter zwischen knapp einem Jahr und zehn Jahren muss Rosa Blaufuß (1872 bis 1952) aus Sünna im Advent des Jahres 1912 wohl ziemlich eingespannt gewesen sein. Auch ihr Mann Max (1872 bis 1953), der erst ein gutes Jahr zuvor die evangelische Pfarrstelle in dem Rhöner Dorf übernommen hatte, dürfte als Organist und Pfarrer mit den Vorbereitungen für Weihnachten gut zu tun gehabt haben. Und trotzdem fand die junge Pfarrersfrau noch die Zeit, Verwandten und lieben Freunden in aller Welt ein paar Weihnachts- und Neujahrsgrüße zu schreiben.

Weihnachtspost ist an eineDame in London adressiert

Rosa Blaufuß griff damals auf eine der ersten speziell zu Weihnachten aufgelegten Eisenacher Postkarte zurück. Diese zeigt den Karlsplatz mit Luther-Denkmal, Nikolaikirche und Nikolaitor sowie den per Bildmontage hinzugefügten Weihnachtsmann mit Christbaum auf dem Arm. Das in eine leichte Schneedecke gehüllte Postkartenidyll sollte den Eindruck einer weißen Weihnacht vermitteln. Immerhin ging die besagte Karte aus dem Land der heiligen Elisabeth von Thüringen zu einer jungen Dame namens Grace in London.

Laut den vorliegenden Wetteraufzeichnungen hatte es nach einem sehr regnerischen Herbst 1912 dann zu Weihnachten aber keinen Schnee in Thüringen gegeben. Über eine Internetauktion kam die am 24. Dezember 1912 zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags vom Postamt Vacha aus nach England abgeschickte Weihnachtskarte jetzt wieder fast zurück an ihren Ursprungsort. Und zwar etliche Kilometer weiter nördlich, zu einem Sammler im Eichsfeld. Das freut auch Sünnas heutigen Pfarrer Henning Voigt, der sogleich in den Kirchenbüchern recherchierte und interessante Dinge zu der überaus beliebten Familie Blaufuß herausfand.

Pfarrersfrau pflegtKontakte ins Ausland

Der in der Nähe von München geborene Max Blaufuß war von 1911 bis 1953 Pfarrer in Sünna und hat dort bleibende Spuren hinterlassen. So hat er in den schlechten Jahren von Inflation und Weltwirtschaftskrise neben den Pfarraufgaben den Lebensunterhalt für die Familie im Kalibetrieb erarbeitet. Seine Frau Rosa ist nach den Erzählungen von Zeitzeugen nicht sehr präsent gewesen. Sie scheint aber durchaus wichtig gewesen zu sein, indem sie auch auswärtige Kontakte gepflegt hat, wie die jetzt aufgetauchte und wenige andere überlieferte Postkarten belegen.

Laut Pfarrer Henning Voigt ließen die weiteren Namen Florence Grace für die jüngste Tochter Else auf einen englischsprachigen Hintergrund schließen. Die Verbindung nach London und ein letztes Rätsel zu der 107 Jahre alten Weihnachtskarte aus Sünna sind aber noch zu klären.