Diana Merbach (4. von rechts), Verwaltungsleiterin am Eisenacher Landestheater, übergab am Montag mit Heike Apel-Spengler (4. von links) und Anastasia Radezki (hinten) Rucksäcke mit vielen Schulsachen unter anderem auch an Kostiantyn Nestor, Vera, Olga, Luisa, Oleksandr, Hordij und Jegor.