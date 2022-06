Raus aus den Kungelrunden

Peter Rossbach über Haushaltsberatungen

Intransparent, wenig demokratisch und an Geist und Buchstaben der Kommunalordnung vorbei. Ich weiß, ich wiederhole mich. Aber die auf Betreiben des Eisenacher Stadtrates wieder aufgelegten heimlichen Treffen der sogenannten „Arbeitsgruppe Haushalt“ sind eben dies: Intransparent, wenig demokratisch und an Geist und Buchstaben der Kommunalordnung vorbei.

Der Haushalt einer Kommune hat zwingend in den ordentlichen Gremien und in öffentlicher Sitzung behandelt zu werden und nicht in Kungelrunden, deren viele Ergebnisse dann später in den eigentlichen Sitzungen kaum noch beraten und nur noch abgenickt werden. Dass einige Stadtratsmitglieder in öffentlichen Runden möglicherweise eher eine leichte Profilierungsneigung besitzen, darf kein Grund sein, die Kommunalordnung auszuhebeln.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wenn der Rat den Haushalt im stillen Kämmerlein unter sich besprechen will, dann soll er sich in der Kneipe treffen, ohne städtische Ressourcen wie Räume, Strom, Wasser und Personal (Kämmerei, Protokollführerin, etc) zu nutzen.