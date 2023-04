Recherchetreff Telefonzelle

Norman Meißner über ein besonderes Jubiläum.

Wer heute das Haus verlässt und das Handy vergisst, fühlt sich so, als ob er bei strömenden Regen ins Freie tritt. Das Handy ist in Damenhandtaschen wichtiger als Schminkspiegel, Lippenstift oder Puderdose oder bedeutender als die Kippenschachtel in den Hosentaschen der Männer. Heute vor genau einem halben Jahrhundert, am 3. April 1973, führt Ingenieur Martin Cooper ein erstes Gespräch per Funktelefon, das so groß und schwer, wie ein Ziegelstein ist. Aufgrund der gewichtigen Proportionen setzt sich die Erfindung nur langsam durch. In Eisenach tauchen erste Funktelefone mit der Wende 1989/90 auf. Die Chefs der „Eisenacher Presse“ mussten damals mit ihren technischen Wunderwerken für nötigen Funkkontakt entweder zum Burschenschaftsdenkmal hinauf oder nach Herleshausen brausen. Die „Eisenacher Presse“ besitzt damals über Handvermittlung ein einziges Festnetz-Telefon, mit dem Redakteure recherchieren, Anzeigenberater Werbung verkaufen und Mitarbeiter die Austräger koordinieren mussten. So wird die nahe Telefonzelle am Eisenacher Frauenberg zum Recherchetreff der Redaktion.