Reden, Musik und Aktion in Eisenach für mehr Klimaschutz

Die Initiative „Eisenach für Klimaschutz“ lädt am heutigen Freitag ab 16 Uhr zur Kundgebung auf den Theaterplatz ein, um kurz vor dem in Madrid stattfindenden Weltklimagipfel noch einmal auf den Klimawandel und seine auch in der Wartburg-Region bereits spürbaren Folgen aufmerksam zu machen. Damit beteiligt sich die Initiative an den weltweit für den 29. November angekündigten Aktionen. Ab 16 Uhr wird es Reden, Musik und Aktionen geben. Um auf die Kundgebung aufmerksam zu machen, waren Mitglieder unterwegs, um mit Plakaten dafür zu werben. Mit dabei hatten sie abgestorbene Baumzweige als Symbol dafür, wie die Wälder leiden.

Um ebenso auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen, haben die evangelische Grundschule und die evangelische Kirchgemeinde das Projekt „Klimaläuten“ ins Leben gerufen. Ab heute werden ein Jahr lang jeden Freitag um 11.55 Uhr die Glocken der Georgen- und Johanneskirche läuten. Zu der Zeit finden in der Grundschule und zeitweise auch in der Georgenkirche Mittagsgebete statt. „Wir wollen unsere Schüler zu weltoffenen Menschen erziehen, die die Bereitschaft und die Kompetenzen entwickeln, verantwortungsbewusst an der Gestaltung der Einen Welt mitzuwirken“, begründet Schulleiterin Manja Güldenpfennig.