Reden über Gott und die Welt ist heute noch genauso wichtig

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Eisenach (ACK) erwärmten sich bereits im Herbst vergangenen Jahres zur Vorbereitung der Ökumenischen Bibelwoche sehr für den Vorschlag von Pfarrer Bernhard Wehner von der katholischen Kirchengemeinde St. Elisabeth, die Bibel in dieser Woche nicht in Gotteshäusern, sondern einmal an ganz unterschiedlichen Orten näher und vertiefter kennenzulernen. Für die alltagsrelevante Auseinandersetzung mit biblischen Texten in der momentan laufenden Bibelwoche schlug die Arbeitsgemeinschaft, der sechs Mitgliedskirchen und zwei Gastkirchen aus der evangelischen, katholischen und freikirchlichen Tradition angehören, Krankenhaus, Theater, Hospiz, Suppenküche und die Stadtverwaltung vor.

Pfarrer Manfred Hilsemer (2. von rechts) traf in der Volkshochschule Eisenach auf Oberbürgermeisterin Katja Wolf (3. von rechts) zur Diskussionsrunde über das Thema Gerechtigkeit. Foto: Norman Meißner

„Ich habe sofort zugesagt, bin sehr gern gekommen, denn reden über Gott und die Welt ist auch heute noch sehr wichtig“, betont Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) am Montagabend zum Auftakt des Veranstaltungsreigens. Knapp 70 Gäste interessierten sich in Räumlichkeiten der Volkshochschule Eisenach für den Gedankenaustausch zum Thema Gerechtigkeit, den Pfarrer Manfred Hilsemer leitete. Ein gemeinsames Miteinander beim Werteaustausch und das Debattieren über Widersprüche bringe die Gesellschaft weiter voran. „Ein großes Krankheitsrisiko ist heutzutage nicht nur das Rauchen und das Trinken, sondern auch die Einsamkeit, in der inzwischen immer mehr Menschen leben müssen“, betont die Rathauschefin. Sie freut sich, dass solche öffentlichen Veranstaltungen, wie die Bibelwoche, ein wenig helfen können, das Alleinsein zu mildern.

Anhand des Textes „Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg“ aus dem Matthäus-Evangelium des Neuen Testaments nimmt der Gedankenaustausch zum Thema Gerechtigkeit schnell Fahrt auf. Der Text vergleicht das Reich Gottes mit einem Hausherrn, der am Morgen Tagelöhner anstellt, damit sie seinen Weinberg beackern. Als Tagessalär vereinbart er für jeden einen Silbergroschen. Der Weinbergbesitzer sucht noch einige Male nach Landarbeitern. Die letzten engagiert er erst kurz vor Feierabend – alle für jeweils einen Silbergroschen, damit sie und ihre Familien über den Tag kommen. Ist die Entlohnung gerecht, damit alle ihre Familien ernähren können oder übervorteilt es diejenigen, die erst später angestellt wurden?

„Gerechtigkeit und Gleichmacherei ist nicht dasselbe“, betont eine ältere Dame. Die einstige Oberin Gabriele Phieler sieht schon ein wenig Provokanz im Entlohnungssystem des Weinbergbesitzers. Andererseits würde so er Mensch in seiner Würde geachtet. „Würde man in der Politik so argumentieren, würde man sicher nicht mehr gewählt werden?“ fragt Manfred Hilsemer seinen Gast aus der Politik. „Es fühlt sich nicht gerecht an, denjenigen gegenüber, die schon länger arbeiten“, sagt Katja Wolf. Das Thema besitze Aktualität. Es sei schwierig, einem dieselbe Grundrente zu zahlen, der vier Jahrzehnte arbeitete und einem, der nur wenige Jahre in Anstellung war.

Am Mittwoch, 4. März, treffen sich Pfarrer Bernhard Wehner und Krankenhaus-Geschäftsführer Thomas Breidenbach um 19.30 Uhr in der Caféteria des St.-Georg-Klinikums und diskutieren über Gesundheit und Heilung. Tags darauf, am 5. März, lädt der Treff 3 zur gleichen Uhrzeit zum Bibelgespräch unter dem Thema „Gemeinschaft in aller Unterschiedlichkeit“ mit Oberin Schwester Annegret Bachmann und Pastor Volker Dust ein.