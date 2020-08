Regelbetrieb in den drei Kindertagstätten der Stadt Eisenach

In der Kindertagesstätte Spatzennest in der Eisenacher Schlachthofstraße beginnt wie in allen städtischen Kitas der Regelbetrieb am 31. August. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Eisenach. In den drei Kindertagesstätten in Regie der Stadt Eisenach beginnt am 31. August wieder der reguläre Betrieb wie vor der Corona-Pandemie.

In den drei Kindertagesstätten in Regie der Stadt Eisenach, also im Zwergenland im Eisenacher Ortsteil Hötzelsroda, im Kindertraum in der Schützenstraße und im Spatzennest in der Schlachthofstraße gilt ab 31. August wieder der Regelbetrieb. Damit steht wieder – wie vor der Corona-Pandemie – das volle Angebot an frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung zur Verfügung.

„Die derzeit lokal niedrigen Infektionszahlen erlauben eine grundsätzliche Rückkehr zum Regelbetrieb. Dabei sind verstärkte Maßnahmen zum Infektionsschutz weiter von Bestand“, weist Bildungsdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) hin. Die genannten Einrichtungen sind zu den gewohnten Zeiten von 6 bis 17 Uhr geöffnet.

Wie es in der Mitteilung aus dem Rathaus weiter heißt, werden die Kinder zwischen 7 und 9 Uhr sowie von 15 bis 16.30 Uhr weiterhin an der Tür der jeweiligen Kita abgegeben beziehungsweise abgeholt werden müssen. Einzelgespräche mit den Eltern werden zu miteinander abgestimmten Terminen vereinbart. Wer eine Coronainfektion, erkennbare Symptome einer Covid-19-Erkrankung oder Kontakt zu einem nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten hat, darf die Kita nicht betreten. Das gilt für das Personal, ebenso wie für Kinder und Sorgeberechtigte oder auch für diejenigen, die aus Risikogebieten zurückgekommen sind.

Weiter wird hingewiesen, dass sich alle Beschäftigten einer Kindertageseinrichtung und Kindertagespflegepersonen freiwillig auf das Coronavirus testen lassen können. Die Kosten übernimmt der Freistaat. Nähere Informationen erhalten die Beschäftigten in ihrer Einrichtung oder beim Jugendamt.