Regenfälle setzen auch Felder im Wartburgkreis unter Wasser

Eisenach In Westthüringen ist nicht nur die Werra gut gefüllt

Die Werra ist randvoll und auf vielen angrenzenden Feldern im Wartburgkreis haben sich in den letzten Wochen große Wasserpfützen gebildet (das Bild entstand zwischen Göringen und Lauchröden). Was bedeutet das für die Landwirtschaft? Björn Sode ist Chef der Agrar-Betrieb GmbH Neuenhof und schätzt, dass mehr als 20 Prozent seiner Felder bei Wartha unter Wasser stehen, bleibt aber gelassen: „Die Flur in Wartha ist sehr betroffen, aber dort steht Weizen und der verträgt die Nässe gut.“ Gerste und Raps seien empfindlicher, aber momentan nicht so stark betroffen.