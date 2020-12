Reh und Fledermaus in Not - Tierische Einsätze für Feuerwehr Eisenach

Gleich zweimal wurde laut Mitteilung der Stadt Eisenach die Berufsfeuerwehr in den vergangenen Tagen zur Tierrettung gerufen.

Fledermaus im Kinderzimmer

Am Freitagvormittag hatte sich in der Eisenacher Lutherstraße eine Fledermaus in ein Kinderzimmer verirrt. Die Bewohner hatten die Feuerwehr um Hilfe gebeten, die das Tier mit Handschuhen einfing und in die Freiheit entließ.

Reh in Not

Den zweiten Einsatz gab es am Samstagvormittag. Hier mussten die Feuerwehrleute an einem Zufahrtstor der JD Norman Germany GmbH in Hörselberg-Hainich einem Reh helfen. Es hatte sich im Tor eingeklemmt und durch vorherige Befreiungsversuche selbst leicht verletzt. Das verängstigte und erschöpfte Tier musste zunächst beruhigt werden, bevor die Feuerwehr die Gitterstäbe des Tores aufbiegen konnte. Das Reh sprang umgehend durch die Lücke und sucht Schutz in der Natur.

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Ein Elfjähriger hat sich alleine und ohne Fahrkarte mit dem Zug auf den Weg zu einer Freundin nach Berlin gemacht. Er hatte eine kleine Tasche voller Kleidung und sein ganzes Taschengeld mitgenommen. Im ICE von München nach Hamburg fiel der Ausreißer dem Zugbegleiter auf, der am Erfurter Hauptbahnhof der Bundespolizei übergeben wurde. Foto: Arne Dedert / dpa

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Helle Weihnachtsbeleuchtung war der Auslöser eines Nachbarschaftsstreites in einer Ortschaft bei Meiningen. Ein Mann fühlte sich vom Licht, das direkt in sein Zimmer strahlte, belästigt. Da sich die Nachbarn nicht einigen wollten, musste die Polizei schlichten. Foto: Mascha Brichta / dpa-tmn

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Am Nikolaustag meldeten mehrere Anrufer eine nicht alltägliche Beobachtung bei der Gothaer Polizei: Ein Wildschwein würde auf der Fahrbahn der Weimarer Straße umherlaufen und zudem das Rotlicht der Ampel nicht beachten. Eine Streifenwagenbesatzung konnte das braune Hausschwein schließlich mit einem Seil einfangen. Foto: Andreas Schott

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Einen ungewöhnlichen Parkplatz suchte sich ein Auto am 2. Dezember im Eichsfeld. Der Polo rollte in Siemerode fahrerlos vom abschüssigen Straßenrand bis zum Sportplatz. Ein Abschleppdienst musste das Auto aus seiner unglücklichen Parkposition befreien. Vermutlich hatte die Nutzerin ihr Fahrzeug nicht richtig vor dem Wegrollen gesichert. Foto: Polizei



Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Bei Kontrollen auf Thüringens Autobahnen stellen Polizisten immer wieder Verstöße fest. Ein Fall aus dem Oktober brachte sie aber zum Schmunzeln: An dieser Ladung hatten sie rein gar nichts auszusetzen. Foto: Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Einen riesigen Schrecken bekam ein junges Paar am 17. November in Erfurt durch einen nächtlichen Einbrecher. Der hatte die Rechnung aber ohne die wachsame Katze gemacht. Denn die warnte mit ihren Murren ihre Besitzer. Als der Dieb mitbekam, dass er aufgeflogen war, flüchtete er unerkannt. Foto: Markus Scholz / dpa-tmn

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Buchstäblich nach hinten los ging die Probefahrt eines 89-Jährigen mit einem neuen VW ID3 Elektroauto am 30. September. Auf dem Parkplatz verwechselte er laut Polizei Gas und Bremse und fuhr etwa 20 Meter rückwärts. Die Fahrt endete in der Glasfront des Autohauses. Der Schaden: Über 60.000 Euro. Foto: Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Die Kängurus Jamie, Sky, Skippy und Lina haben lange gewartet: Ende Oktober konnte ihr Jüngster, Paul, gefunden werden. Die vier Kängurus sind in der Nacht zum 8. Oktober von Unbekannten aus dem Gehege in Wiegendorf gelassen worden. Die älteren Tiere blieben in der Nähe, das Jungtier flüchtete. Wochen Später gelang es, Paul unverletzt einzufangen. Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei



Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Ende September wollte ein 27-Jähriger Metall aus der Unstrut angeln. Dabei ging ihm ein „besonders dicker Fisch ins Netz“, teilte die Polizei mit. Der Mann habe aus dem Wasser stark korrodierte Munition gefischt. Das Gebiet musste weiträumig abgesperrt werden. Foto: Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Der Streit über einen schlüpfrigen Fund im gemeinsamen Auto eines Pärchens rief am 8. November in Erfurt die Polizei auf den Plan. Laut den Angaben stieß die 34-Jährige beim Reinigen des Fahrzeuges auf fremde Damenunterwäsche. Als sie ihren Partner zur Rede stellte, eskalierte die Situation. Der 35-jährige Mann schlug seine Freundin ins Gesicht und riss ihr mehrere Haarbüschel aus. (Symbolbild) Foto: David Ebener / dpa

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Phantom Unstrut-Krokodil: War es das "Sommer-Tier" des Jahres? Über mehrere Tage wurde nach dem exotischen Tier in der Unstrut im Kyffhäuserkreis gesucht. Der Verdacht auf die Existenz des Krokodils hat sich bei den aufwendigen Nachforschungen bis heute nicht bestätigt. Foto: Silvio Dietzel

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Drei junge Männer und eine nur knapp bekleidete Frau haben Ende September den Lobdeburgtunnel bei Jena als Kulisse für ein illegales Fotoshooting genutzt. Das rief die Polizei auf den Plan. Allen Vier wurde wegen der illegalen Aktion ein Verwarngeld auferlegt. Foto: OTZ (Symbolbild)



Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Gruseliger Vorfall Anfang November im Weimarer Land: Dort ist ein totes Pony aus einem offenen Transporter verschwunden. Nach Angaben des Besitzers sei das weiße Shetlandpony gestorben und in den Transporter gelegt worden. Als das zuständige Veterinäramt erschien, gab der Besitzer an, dass der Kadaver von Unbekannten gestohlen worden sei. Die Polizei sucht nun Zeugen. Foto: (Symbolbild) Andrea Fricke

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Furchtlos wie einst „Kevin allein zu Haus“ verhielt sich ein Zwölfjähriger Ende September in Schwansee im Kreis Sömmerda: Der Junge nahm zwei Unbekannte auf dem Grundstück wahr, schloss die Rollläden des Hauses und informierte seine Eltern. Damit hatte er die Einbrecher offenbar bei ihrer Tat gestört und vertrieben. Foto: Symbolbild

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Mit dem Auto seiner Mutter hat sich ein 13 Jahre alter Junge im November in Gotha heimlich auf Spritztour begeben. Dabei nahm er gleich noch drei Freunde in dem Auto mit. Polizisten hatten den Teenager ertappt, als er an einer Kreuzung den Motor des Wagens abgewürgt hatte. Die Beamten brachten den Jungen nach Hause. Foto: Hauke-Christian Dittrich / dpa

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Nach einem Toilettenbesuch ist eine Frau Mitte Oktober auf einem Rastplatz an der A7, unweit der Landesgrenze zu Thüringen, gestrandet. Mann und Sohn hatten sie vergessen und waren einfach ohne sie weitergefahren. Ein zufällig anwesender Zollbeamter konnte die Sitzengelassene an die Polizei vermitteln und damit eine Suchaktion starten. So konnte die Familie wieder vereint werden. Foto: OTZ / OTZ (Symbolbild)



Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Mit einem selbstgebauten, motorisierten Sofa haben Unbekannte im Juni bei Küllstedt einen Unfall gebaut. Das Fahrzeug, das weder über eine Straßenzulassung noch über ein amtliches Kennzeichen verfügte, landete im Straßengraben. Dabei seien vermutlich drei Mitfahrer verletzt worden, hieß es von der Polizei. Zum Unfall werden Zeugen gesucht. Foto: Polizeiinspektion Eichsfeld/dpa

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Vermutlich ein ausgelaufener Filzstift hat am 26. November für ein Großaufgebot der Feuerwehr beim Landratsamt in Mühlhausen gesorgt. Einer Mitarbeiterin des Amtes war ein merkwürdiger Geruch aus dem Stiftehalter aufgefallen. In dem Tongefäß hatte die Feuerwehr auch verschmolzene Plastikteile gefunden. Weil der Frau übel wurde, verständigte sie den Notruf. Foto: Daniel Volkmann

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Verdächtige Geräusche im Garten waren der Vorbote einer abenteuerlichen Rettungsaktion nahe der Grenze zu Thüringen: Ein Kälbchen war in einen Swimmingpool in der Rhön gestürzt und schwamm um sein Leben. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Tier Anfang September retten. Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Mit seiner Einladung zum Kiffen an zwei Polizisten hat sich ein betrunkener Mann am 4. Juli in die Bredouille gebracht. Die Beamten waren wegen eines Streits in der Wohnung des 70-Jährigen in Erfurt gerufen worden. Als er die Tür öffnete, habe er die Polizisten eingeladen, "mit ihm einen zu rauchen", da inzwischen wieder alles in Ordnung sei. Außerdem fanden die Polizisten auf seinem Balkon ein gestohlenes Fahrrad. Die Folge waren zwei Anzeigen. Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei



Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Im Januar hat ein Ladendieb im Real-Markt in Süßenborn nicht mit der Cleverness einer Mitarbeiterin gerechnet – und landete abholbereit in der Falle. Beim Versuch, zu fliehen, betätigte die Frau den Notknopf der automatischen Drehtür, und der Dieb blieb stecken. (Archivbild) Foto: Oliver Berg / dpa

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Horrorfilme sind nichts für schwache Nerven: Das bekam ein Mann in Weimar im Januar am eigenen Leibe zu spüren. Der gruselte sich so lautstark, dass er zweimal die Polizei auf den Plan rief. Später meinte er auch noch, vom Teufel besessen zu sein. Ob ein Drogentest bei dem 24-Jährigen durchgeführt wurde, ist nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: Danny Lawson / dpa

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Im Januar war ein 50-Jähriger über eine Kontrolle der Polizei im Zug von Meiningen nach Eisenach so empört, dass er sich komplett entkleidete und nackt durch den Zug lief. Zudem beleidigte er die Polizisten. Er bekam eine Anzeige. (Symbolbild) Foto: Holger Hollemann / Holger Hollemann/dpa

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Aber es geht noch exzessiver: Im Regionalexpress von Sangerhausen nach Erfurt ist im Juni ein Paar beim Oralsex erwischt worden. Trotz mehrfacher Aufforderung, ließen sich die 51-Jährige und der 57-Jährige nicht beirren und gingen weiter ihrem Liebesspiel nach. Außerdem rauchten sie im Zug und hatten keinen Fahrschein. Polizisten nahmen das Paar schließlich am Bahnhof in Empfang und verteilten Anzeigen. (Archivbild) Foto: Anja Derowski



Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Da half nur noch die Schere: Im Januar hat ein Mann einem Bekannten im Weimarer Land Bauschaum in die Haare gesprüht - der trocknete sehr schnell... Die Polizei ermittelte wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Kurioser Einsatz für die Polizei in Saalfeld: Weil ein Automat die gewünschte Ware eines 26-Jährigen nicht herausgab, reagierte der Mann auf ungewöhnliche Weise – mit einem Sitzstreik. Damit blockierte er die Fahrbahn und sorgte für Verkehrsbehinderungen. (Symbolbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Ein Patient, noch mit Kanüle im Arm und im OP-Hemd, hat im Juni das Weimarer Klinikum verlassen. Die Mitarbeiter verständigten sofort die Polizei. Die musste nicht lange suchen: Einer Zeugin war der Mann mit seinem ungewöhnlichen Outfit auf dem Friedhof aufgefallen, da er dort auf der Mauer herumturnte. Die Beamten brachten den 37-Jährigen sicher zurück auf seine Station. (Symbolbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Weil ein 18-Jähriger wegen der Corona-Krise im April in Erfurt keine Unterkunft auf seiner Durchreise fand, legte er sich im Kofferraum seines Autos schlafen - und gelangte dann nicht mehr heraus. Vier Stunden verbrachte er in der misslichen Lage, dann hörten Passanten die Hilfeschreie und riefen die Polizei, die den Mann schließlich befreite. (Symbolbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei



Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Das ging in die Hose: Obwohl er sich die Mühe machte eine Kettensäge in ihre Einzelteile zu zerlegen, ist ein Dieb in einem Baumarkt im Mai in Erfurt auf frischer Tat ertappt worden. Am Ende habe ihn das ein Meter lange Sägeblatt verraten, das in seiner kurzen Hose erkennbar war, teilte die Polizei mit. (Symbolbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Eine Weltkriegsgranate als Deko: Eine 78-Jährige aus Bretleben fand die Granate im Januar in ihrer Scheune – und nahm sie als Deko mit in ihre Wohnung. Später kamen ihr doch Zweifel an der Idee und die Polizei wurde alarmiert. Glücklicherweise konnten Spezialisten Entwarnung geben. Die Granate war leer und somit nicht mehr funktionstüchtig. Foto: Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Im Mai bewiesen Polizisten in Erfurt, dass sie nicht nur Leib und Leben des Menschen beschützen, sondern auch ein Herz für Tiere haben. Erst gaben sie einer zwölfköpfigen Entenfamilie "Geleitschutz", dann Tage später, sahen sie erneut eine Entenfamilie, die aus einer Schiebetür gewackelt kam. Kurzerhand wurde wieder eine Straße gesperrt und die Enten kamen wohlbehalten an ihrem Ziel an. (Archivbild) Foto: Sascha Fromm

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Ab durch die Hecke: Als ein Fahrer im Mai in Erfurt seinen Transporter nicht mehr finden konnte, dachte er zunächst an einen Diebstahl. Dann entdeckte er eine Schneise, die sich durch eine Grünfläche zog. Der Transporter hatte sich selbstständig gemacht und war im Flussbett gelandet. Foto: Polizei



Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Eine Autofahrerin hat im Juni im Tunnel Berg Bock der A71 plötzlich ihr Auto in einer Haltebucht gestoppt. Als die Fahrerin glaubte, die Fahrbahn sei frei, wendete sie ihren Skoda und fuhr als Geisterfahrerin wieder durch die Tunnelröhre zurück. Glücklicherweise passierte kein Unfall. Polizisten stoppten die 33-Jährige. (Symbolbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Im Juni kam es in Rutha zu einem sehr außergewöhnlichen Diebstahl. Zwei Mädchen im Alter von 10 und 12 Jahren versuchten dort, ein Pferd und ein Fohlen von einer Koppel zu stehlen. Ein Bauer ertappte die Pferdediebinnen, die auf einem Fahrrad die Flucht ergriffen. Die Pferde konnten wohlbehalten zurückgebracht werden. (Archivbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Ein Toi-Toi-Häuschen samt Inhalt haben Unbekannte im Juni von einer Baustelle in Dienstedt gestohlen. Der Wert des WC-Häuschens: etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zum Verbleib des Toi Tois. (Archivbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 In Saalfeld erkundigte sich Anfang Juni ein völlig betrunkener Radfahrer bei der Polizei, ob er etwas falsch gemacht habe. Nach einem Atemalkoholtest, der einen Wert von 2,13 Promille ergab, konnten die Polizisten seine Frage bejahen. Neben der gewünschten Antwort bekam der Radfahrer auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei



Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Im Saale-Orla-Kreis sind am 3. Juli drei Kamele ausgebüxt. Anlass für den Ausflug der Tiere war vermutlich ein Gewitter. Die Beamten waren von einem Autofahrer alarmiert worden, nachdem die Kamele am frühen Morgen in der Nähe des Ortsteils Weitisberga auf der Straße aufgetaucht waren. "Schnell war der Besitzer der Tiere aufgrund der Seltenheit in unserer Region ermittelt", hieß es im Polizeibericht. Es dauerte noch drei Stunden, bis der Halter die Kamele eingefangen hatte. Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Explosion statt dampfende Cocktails: ein Experiment mit Trockeneis hat für eine Familie in Rudolstadt ernste Folgen. Sie hatte über eine Onlineplattform zehn Kilogramm Trockeneis gekauft, um damit Cocktails zu mixen, berichtete die Polizei am 23. Juni. Sie füllten das Trockeneis zusammen mit warmem Wasser in PET-Flaschen. Als dann hoher Druck entstand, warfen sie die Flaschen in Panik aus dem Fenster. Mehrere Flaschen explodierten. Als die Polizisten vor Ort ankamen, flog eine weitere Flasche aus dem Fenster. Durch die Detonation erlitten mehrere Personen, darunter auch die beiden Polizisten, ein Knalltrauma. Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 13 Jahre lang fuhr ein 31-Jähriger aus Thüringen ohne Führerschein Auto. Mitte Oktober wurde er erwischt. Bei einer Kontrolle in Unterkoskau (Saale-Orla-Kreis) konnte er den Beamten keinen Führerschein zeigen, weil er noch nie einen besessen hatte. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Foto: Marius Becker / dpa (Symbolbild)

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Einen kuriosen Fall erlebte die Autobahnpolizei Mittelhessen Ende August: Ein Thüringer löste eine stundenlange Suchaktion aus, nachdem er als Fußgänger mit Blumenkübeln zweimal auf der Autobahn umher irrte. Erklärung: Auf der Autobahn 5 hatte sein Wagen kein Benzin mehr. Die Blumen wollte er verkaufen, um Bargeld fürs Tanken zu haben. Foto: Matthias Balk / dpa (Symbolbild)



Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Im Drogenrausch hat ein Mann Mitte Oktober bei seiner Festnahme einem Polizisten in den Finger gebissen. Der 32-Jährige aus dem Saale-Orla-Kreis habe zuvor eine unbekannte Menge Fliegenpilze konsumiert, teilte die Polizei mit. Der Mann kam in eine Klinik. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Ein ungewöhnlicher Platz für ein Nickerchen: Mitten auf der Fahrbahn hat ein Betrunkener im Mai sein Auto im Jagdbergtunnel bei Jena „geparkt“ und ist eingeschlafen. Ein Mitarbeiter einer Wartungsfirma reagierte sofort, der Tunnel wurde gesperrt und die Polizei informiert. Er weckte den Mann, der noch eine Flasche Schnaps zwischen den Beinen hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. (Archivbild) Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Stark alkoholisiert stürzte ein 56-Jähriger am 7. November in die Saale, teilte die Polizei mit. Der Mann lag zuvor auf einer Parkbank. Von dieser stürzte er und rollte dann eine Böschung hinunter und landete in dem Gewässer. Glücklicherweise beobachtete ein 50-Jähriger den Vorfall und zog den Mann sofort aus dem Wasser. Er kam in ein Krankenhaus. Foto: Armin Weigel / dpa

Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Einige witzige, tierische und skurrile Vorfälle aus Thüringen haben wir in einer Fotogalerie gesammelt. Foto: dpa, unsere Fotografen, Polizei



Kuriose Einsätze der Polizei in Thüringen 2020 Ein Verkehrsunfall mit nicht alltäglichen Folgen hat sich Ende November im Wartburgkreis ereignet: Ein Mann hatte seinen Lkw mit Anhänger in eine enge Sackgasse gefahren und kam nicht mehr heraus. Bei seinen Befreiungsversuchen beschädigte er einen Mast, eine Mauer und ein Geländer. Letztlich war die Situation derart verfahren, dass fremde Hilfe angefordert werden musste. Foto: Friso Gentsch / dpa



