Unbekannte machten sich in Treffurt an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen (Synonymbild).

Reifen zerstört, Lack zerkratzt: Unbekannte demolieren Fahrzeug in Treffurt

Treffurt. Unbekannte verursachen in Treffurt zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen Sachschaden von rund 4500 Euro an einem geparkten Auto.

Einen Schaden von rund 4500 Euro verursachten unbekannte Täter an einem in der Engen Gasse in Treffurt geparkten Skoda. Laut Polizei wurden zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, die Reifen des Fahrzeuges zerstochen, der Lack zerkratzt und die Frontscheibe beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Eisenach unter Telefon: 03691 / 261124 in Verbindung zu setzen.

