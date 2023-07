Reinigungskraft verhindert Brand in Ruhlaer Kindergarten

Ruhla. In Ruhla hat eine Reinigungskraft in einem Kindergarten frühzeitig einen technischen Defekt entdeckt und wohl Schlimmeres verhindert.

In Ruhla hat eine Reinigungskraft am Mittwochabend wahrscheinlich Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, habe die Frau am Abend im Kindergarten sauber machen wollen. Dabei bemerkte sie leichten Brandgeruch bzw. eine leichte Rauchentwicklung in der Küche des Kindergartens. Sie informierte die Feuerwehr, die sofort anrückte.

Schlussendlich wurde festgestellt, dass die leichte Rauchentwicklung durch einen Schmorbrand eines Kabels der Geschirrspülmaschine verursacht wurde und durch die Frau ein möglicher Brandausbruch verhindert wurde. Es wurde niemand verletzt, da sich zu dem Zeitpunkt weder Kinder noch Personal in der Kita aufhielten.

Thüringen-Ticker: Viele Verletzte bei Busunfall +++ Bauunternehmer wegen Schwarzarbeit verurteilt