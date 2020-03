Reisevermittler zwischen Bangen und Hoffen

Durch die Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook und dessen Tochterfirmen im vorigen Jahr hatten einige Reiseveranstalter in Eisenach und Wartburgkreis schon große Probleme und Einbußen. Die Corona-Krise und damit verbundenen massenhaften Stornierungen von Reisen verursachen bei allen Betreibern und Mitarbeitern der hiesigen Reisebüros ernste Sorgen. Es geht ums Überleben. Wer hält wie lange durch? Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Bis Mitte Mai, vermutet Yvonne Wolf vom Alltours Reisecenter in Eisenach, werde sich im Reisegeschäft wohl kaum ein Rad drehen. Danach solle es zumindest in Spanien wieder langsam in gewohnten touristischen Bahnen laufen, sei zu hören.

In der Branche der Reisebüros kursiert ein offener Brief, den auch das City Center Reisebüro in Eisenach erreichte. Den Inhalt unterschrieben Mitarbeiter, wollen sich namentlich dazu aber nicht äußern. Viele haben Angst, fürchten mögliche Konsequenzen, wenn das Reiseleben irgendwann wieder in bekannten Bahnen verläuft. „Wir sind im Moment nur die Überbringer schlechter Nachrichten und die Schafe, die man zur Schlachtbank führt. Und das alles lassen unsere sogenannten Partner, unsere Reiseveranstalter gerade tatenlos zu“, heißt es in dem Schreiben.

Bis Ende April sind alle Reisen abgesagt

Alle Reisen bis Ende April sind storniert. Urlauber erhalten Gutscheine oder im besten Fall ihr Geld zurück. „Wir kontaktieren jeden Kunden, der im Mai gebucht hat, ob er die Reise nicht verschieben und kostenlos umbuchen will“, sagt Kerstin Meinig vom Tui Reisecenter in Eisenach. Von den Vermittlern holen sich die Reiseveranstalter derzeit parallel die Provisionen für die stornierten Reisen zurück. Die Arbeit vor der Reise und auch jetzt im Zuge der Stornierung hatten und haben die Vermittler vor Ort dennoch.

Für alle Reisebüros ist die weltweite Corona-Krise mit ihren drastischen staatlichen Einschränkungen ein derber Einschnitt. Februar, März seien zum Glück Reisemonate, die noch überschaubar frequentiert seien, so die Fachfrauen. Im April, speziell über Ostern, sehe das aber anders aus. Da lägen Stornierungen und damit fehlende Provisionen in einer anderen Größenordnung.

Besorgte Kunden in der Leitung

Hiesige Reisebüros beschäftigen sich derzeit fast ausschließlich mit der Abwicklung und den Anrufen besorgter Kunden. Reiseveranstalter kümmerten sich in dieser Beziehung um nichts, kritisieren hiesige Branchenmitarbeiter. Nun werden die Reisebüros in dem offenen Brief aufgefordert, den Reiseveranstaltern diese Arbeit in Rechnung zu stellen. Schließlich laufen Kosten wie Miete für die Reisecenter weiter.

„Eine Bearbeitungsgebühr rettet uns auch nicht“, sagt hingegen Kerstin Meinig. Und Yvonne Wolf hält es gar für einen Irrglauben, dass die Reiseveranstalter das freiwillig zahlen würden. „Einige Reisebüros und Airlines werden die Krise nicht überstehen“, prophezeit eine Fachfrau aus Eisenach.

Die lokalen Reisebüros sind telefonisch weiter für die Kunden da und wissen um die wirtschaftlichen Gefahren der Krise. „Wenn jetzt massenhaft Menschen für unbestimmte Zeit in Kurzarbeit geschickt werden und weniger Geld zur Verfügung haben, wird das wohl auch die Branche spüren“, sagen Yvonne Wolf und andere Reisevermittler. Die ungewisse Zukunft treibt alle Reisevermittler um. Eine ist eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen.