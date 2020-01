Rekordjahr für Urwald-Life-Camp auf Harsberg bei Lauterbach

Für die Jugendherberge Urwald-Life-Camp auf dem Harsberg war das Jahr 2019 ein Rekordjahr bezüglich der Besucherzahlen. Sogar die Zahl aus dem Lutherjahr 2017 hat die Einrichtung getoppt.

Mit 25.133 Übernachtungen und insgesamt 9516 Besuchern verbuchte das Urwald-Camp eine neue Bestmarke. „Über 25.000 Übernachtungen hatten wir noch nie“, sagt Herbergsleiterin Jaqueline Harting. Die Monate Juli und August haben den größten Teil zu diesem fabelhaften Ergebnis beigetragen. Wer in der Hochzeit 2020 im Urwald-Life-Camp mit einer Gruppe unterkommen will, hat schon jetzt nur noch begrenzte Möglichkeiten. Freie Wochenendtermine gibt es so gut wie nicht mehr. Die Jugendherberge im Nationalpark Hainich ist sehr beliebt.

Musik- und Tanzgruppen nutzen das Haus für Proben

Individualreisende sind in der absoluten Minderheit. Mehr als 80 Prozent der Gäste sind Menschen, die den Besuch mit einer Veranstaltung, einer Klassenfahrt oder anderen Aktionen verbinden. Eine der größten Veranstaltungen im Vorjahr war eine internationale Tagung von Wildschweinexperten, die es auch in diesem Jahr wieder geben wird.

Das Urwald-Life-Camp wird nicht nur von Besuchern aus der Ferne angesteuert, sondern auch von Menschen aus der Region. Viele Musikgruppen nutzen die Vorzüge der Einrichtung für Proben-Wochenenden, auch Gruppen mit ambitionierten Tänzern oder Karnevalisten trainieren gerne und regelmäßig in den Sälen des Camps, berichtet Jaqueline Harting. Diese blieben auch meist übers Wochenende.

Erweiterung um ein Klavier gewünscht

Was der Jugendherberge in die Karten spielen würde, wäre ein Klavier. Über das verfügt sie nämlich nicht. Das Herbergsleiterpaar wäre nicht böse darum, hätte jemand ein solches Instrument übrig. Es gab einige Anläufe, sagt Leiter Volker Harting, die aber leider nie zum Ziel führten.

Zu Jahresbeginn hat das Team auf dem Harsberg etwas Zeit zum Luftholen, zum Sammeln, für Dinge, die sonst unter der Last der Besucher liegen bleiben. Große Sprünge bei der Infrastuktur werde es in diesem Jahr nicht geben. „Wir konzentrieren uns ganz auf das Kerngeschäft“, sagt die Leiterin, die mit ihrem Mann seit mittlerweile zwölf Jahre die Fäden im Urwald-Life-Camp in der Hand hält.

Gute Infrastruktur und hohe Kapazitäten

Die Mannschaft der Jugendherberge hat bei der großen Besucherresonanz alle Hände voll zu tun. Was Personal angeht, gibt es auch auf dem Harsberg Lücken. Die Jugendherberge sucht dringend einen Koch, der auch Führungsaufgaben gewachsen sein sollte. Die Küche spielt im Life-Camp eine wichtige Rolle.

Die Jugendherberge im Eisenacher Mariental hat deutlich bescheidenere Möglichkeiten als das Urwald-Life-Camp, ist demzufolge mit anderen Maßstäben zu messen. Das bewegt sich auf einer Konstante von etwa 13.000 Übernachtungen im Jahr, mit leichten Abweichungen von Jahr zu Jahr, sagt Hausleiter Michael Hoppe. Das entspricht auch der Kapazität, dem Machbaren, in diesem Haus mit 116 Betten. Mit dem Harsberg kann und will sich die Herberge im Mariental nicht vergleichen. Die Infrastruktur beider Häuser trennen Welten. Das weiß man auch auf dem Harsberg. „Unsere guten Bedingungen sind gleichzeitig Verpflichtung für uns, erfolgreich zu sein“, sagt Volker Harting.