Rennsteigbeginn in Hörschel soll attraktiver werden

Trotz oder gerade wegen Corona war der Rennsteig in den vergangenen Monaten ein überdurchschnittlich von Touristen frequentiertes Laufband in der Natur, stärker als zum Beispiel prominente Premiumwege wie der Westweg im Schwarzwald oder europäische Fernwanderwege. Das lag auch an den im Vergleich zu anderen Bundesländern großzügigeren Corona-Regelungen im Freistaat.

Etwa 20 Prozent mehr Übernachtungsgäste zwischen Juli und Oktober registrierte Peggy Pohl, die die Pension in Hörschel am Beginn des Rennsteiges betreibt. Auch die dazugehörige Gaststätte „Tor zum Rennsteig“ profitierte von diesem Zuspruch. „Im Juni hatten die Leute noch zu viel Angst vor dem Verreisen“, berichtete die Pensionsbetreiberin.

Der Zuwachs der letzten Monate könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den Monaten April bis Juni, den üblicherweise besten Wandermonaten auf dem Rennsteig, so gut wie nichts ging, sagte Peggy Pohl. Der erneute Lockdown zum Ende der Wandersaison fällt bei einer Wanderherberge am Rennsteig weniger ins Gewicht als für reine Gastronomiebetriebe.

Regularien der Finanzhilfe bei Corona hinterfragt

Für den Waldgasthof Hubertushaus am Rennsteig oberhalb von Ruhla und dessen Betreiber Torsten Ullmann ist die erneute Zwangspause nach einer unter dem Strich „erfreulichen Saison“ alles andere als erfreulich und nachvollziehbar. Ullmann hinterfragt vieles, will allerdings nicht nur jammern, denn er hatte über einige Monate ein volles Haus. Die 38 Betten waren über weite Strecken ausgebucht, wie auch im Jahr zuvor. Über die Regularien der Corona-Finanzhilfe für die Gastronomie auf Basis das jeweiligen Betriebsergebnisses von November 2019 kann der Unternehmer aber nur mit dem Kopf schütteln. „Im November 2019 hatten wir geschlossen.“

Ein mit ausgedienten Schuhen übersäter Wegweiser am Beginn des Rennsteiges in Hörschel. Foto: Jensen Zlotowicz

Durch die Zwangspause hat der naturverbundene Gastwirt und Koch gerade Freizeit, die er sonst nicht hat. Dass auch auf dem Sallmannshäuser Rennsteig noch allerhand Leute unterwegs sind, registrierte er am Dienstag bei einem eigenen Ausflug. Holger Petri, der Ferienwohnungen im „Kirchhof“ in Sallmannshausen vermietet, pflichtet diesem Eindruck bei. „Die Oktober-Buchungen waren grandios“, sagt der Vermieter, der nicht auf Etappenwanderer für eine Nacht, sondern Urlauber setzt, die länger am Ort bleiben.

Um auch den Sallmannshäuser Rennsteig attraktiver zu machen, hat sich die Interessengemeinschaft IG Bahnhaltepunkt Sallmannshausen/Neustädt gegründet. Der Name ist Programm und Ziel. Dafür werden auch Daten gesammelt. Mitglieder hätten im Oktober Wanderer und Radfahrer auf dem Sallmannshäuser Rennsteig gezählt, berichtet Holger Petri, und dabei bemerkenswerte Zahlen notiert. Ein Bahnhaltepunkt auf der Strecke Eisenach - Gerstungen wäre dem Tourismus am Sallmannshäuser Rennsteig förderlich.

Nicht nur, aber auch unter dem Eindruck von Corona und dem Zuwachsraten beim Wandern in Thüringen fällt der Blick der Touristiker und Gastronomen auch auf die Qualität des Rennsteig-Umfeldes. Der Ausbau des Parkplatzes unweit des Rennsteigbeginns in Hörschel hat die Gemeinde in ihrem Entwicklungskonzept schon seit 2017 verbrieft. Realisiert ist er aber noch nicht, bedauert Ortsteilbürgermeisterin Gisela Büchner (CDU). Das hat mehrere Gründe, auch bürokratische.

Neuer Anlauf für Ausbau des Wanderparkplatzes

Bei der Planfeststellung war man hinten runter gefallen, weil man in das Rennsteig-Projekt 2019 den Bau des bisher nicht vorhandenen Fußweges von der Bahnhaltestelle Hörschel zum Wanderparkplatz im Förderantrag integriert hatte. Das durfte so aber nicht sein. Der Antrag kam zurück. Nun wird ein neuer Anlauf genommen, sagt Gisela Büchner. Der Parkplatz für Wanderer, Wasserwanderer und Rad-Touristen soll nach modernen Aspekten ausgebaut werden, soll behindertengerechte Toiletten erhalten, Caravanstellplätze, Ladestation(en) für E-Bikes – den mittlerweile vielerorts vorhandenen Standard. Am anderen Ende des Rennsteiges in Blankenstein ist man da schon deutlich weiter.

Torsten Ullmann hat am Hubertushaus Eigeninitiative ergriffen. Dort investierte der Gastwirt in vier neue Toiletten samt Dusche für die Nutzer der noch zu bauenden Wohnmobilstellplätze. Dafür müssten noch einige borkenkäfergeplagte Fichten im Außenbereich des Rennsteighotels fallen.

Die Investition in die Hohe Sonne in Eisenach mit dem gestarteten Bau einer Wanderherberge samt Außengastronomie ist nicht zuletzt auch dem hohen Zuspruch von Menschen auf dem Rennsteig geschuldet. Und schließlich ist da noch der Inselsberg, dessen Infrastruktur das Land Thüringen zu mehr Qualität verhelfen will.