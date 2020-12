Rentnerin kommt im Wartburgkreis von Straße ab und wird schwer verletzt

Schönau a.d. Hörsel. Eine 80-Jährige ist bei einem Unfall in Schönau am Samstagnachmittag schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall in Schönau (Wartburgkreis) ist Samstagnachmittag eine 80-Jährige schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau mit ihrem Auto auf der Hörseltalstraße in Richtung Kälberfeld. Aus noch unbekannten Gründen kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen und kam an einer Grundstücksmauer zum Stehen.

Die Fahrerin musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug, dem Leitpfosten, dem Verkehrszeichen und der Grundstücksmauer entstanden Schäden in Höhe von mindestens 7000 Euro.

Die Ortsdurchfahrt war bis zur Bergung des Pkw beeinträchtigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

