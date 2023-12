„Restaurant der Herzen“ öffnet nochmals in Bad Salzungen

Bad Salzungen 3-Gänge-Menü wird am Freitag serviert

Auch am Freitag, dem 15. Dezember, ist das „Restaurant der Herzen“ in Bad Salzungen ab 11 Uhr wieder für seine Gäste da. Anja Müller, Landtagsabgeordnete der Linken, weist darauf hin, dass in der weihnachtlich geschmückten Kutscherstube erneut ein 3-Gänge-Menü in den Startlöchern serviert wird.

Das „Restaurant der Herzen“ ist mittlerweile ein offener und fester Anlaufpunkt für viele Menschen geworden – vom Angestellten bis zur Seniorin. Wer Lust auf Vorsuppe, Hauptgang, Nachspeise und inspirierende Gespräche hat, ist am Freitag herzlich eingeladen in die Bahnhofstraße 23 in Bad Salzungen, wo sich das Domizil der Kutscherstube in einer ehemaligen Gaststätte befindet. Das Restaurant ist bis 14 Uhr geöffnet, so Anja Müller abschließend.