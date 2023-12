Rettungsschwimmer werden in Eisenach ausgebildet

Eisenach Im Eisenacher Sportbad Auqaplex beginnt ein Bronzekurs für Rettungsschwimmer. Anmeldungen sind noch möglich.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Eisenach startet mit einer Rettungsschwimmausbildung in das neue Jahr. Für den am 9. Januar beginnenden Kurs der Stufe Bronze stehen noch wenige freie Plätze zur Verfügung.

Der Rettungsschwimmpass Bronze ist ein erster Schritt auf dem Weg zum Rettungsschwimmer. Die darauf aufbauende Stufe, das Rettungsschwimmabzeichen Silber, berechtigt zum Wasserrettungsdienst in Bädern und an öffentlichen Gewässern. Die Rettungsschwimmer der DLRG werden unter anderem an den Ostseestränden dringend benötigt, um für die Sicherheit der Badegäste zu sorgen. Aber auch in den Thüringer Hallen- und Freibäder fehlt hauptsächlich in der Sommersaison Fachpersonal. Zusätzlich erhöhen Grundkenntnisse in der Wasserrettung die eigene Sicherheit.

Wie wichtig die Rettungsschwimmausbildung ist, zeigt unter anderem die Ertrinkungsstatistik der DLRG. Im letzten Jahr sind in deutschen Gewässern mindestens 355 Menschen ertrunken. Ohne den Einsatz der Rettungsschwimer wären die Zahlen vermutlich sogar höher.

Wer Interesse an dem immer dienstags im Aquaplex Sportbad in Eisenach um 19 Uhr stattfindenden Lehrgang hat, kann sich noch anmelden unter: https://eisenach.dlrg.de/kurse-und-sicherheit/anmeldung/