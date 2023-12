Rhönklub Eisenach wandert im Rosatal

Rosatal Gäste sind zur Jahresabschlusswanderung herzlich eingeladen

Die Werra-Region des Rhönklubs richtet auch dieses Jahr wieder eine Wanderung zum Jahresende für die Zweigvereine aus. Hierzu laden die Wanderfreunde des ZV Roßdorf am Donnerstag, den 28. Dezember in das Rosatal ein. Es werden Wanderungen in vier verschiedenen Längen von vier, sieben, acht und elf Kilometern angeboten. Für Verpflegung ist gesorgt.

Der Rhönklub Zweigverein Eisenach lädt alle interessierten Wanderer ein. Gäste sind wie stets herzlich willkommen. Abfahrt ist am 28. Dezember in Eisenach vom Parkplatz Uferstraße (gegenüber Parkhaus) um 8.30 Uhr. Da in Fahrgemeinschaften gefahren wird, ist die Anmeldung bei Gerda Jäger unter Telefon 0151/235 398 06 bis zum 21. Dezember erforderlich.