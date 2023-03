Rhönklub Eisenach wandert zum „Blauen Berg“ bei Otzbach in der Rhön

Eisenach. Gäste sind wie stets herzlich willkommen: Gemeinsames Wandern macht richtig Spaß!

Der Rhönklub-Zweigverein Eisenach wandert am Donnerstag, 23. März, zum „Blauen Berg“ unweit der Ortschaft Otzbach, einem Ortsteil von Geisa in der Rhön. Der Berg heißt eigentlich Arzberg und zieht alljährlich im Frühjahr viele Besucher an, die die blaue Blume, den Blaustern (Scilla bifolia), bewundern wollen. Die Wanderung ist etwa sechs Kilometer lang, und im Anschluss gibt es einen kleinen Imbiss.

Treffpunkt für Fahrgemeinschaften ist laut Klub-Mitteilung 10 Uhr in Eisenach auf dem Parkplatz in der Uferstraße (gegenüber dem Parkhaus) sowie dann um etwa 10.20 Uhr in Marksuhl auf dem Rewe-Parkplatz. Gäste sind wie stets willkommen. Weitere Informationen bei Gerda Jäger, Telefon: 0151/ 235 398 06.