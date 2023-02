Rhönklub wandert ab Creuzburg

Creuzburg. Am 23. Februar ist Hörschel das Ziel

Der Rhönklub Eisenach lädt für Donnerstag, 23. Februar, zu einer Wanderung von Creuzburg nach Hörschel ein. Die Wanderstrecke beläuft sich auf etwa acht Kilometer. Los geht es mit dem Bus um 11.45 Uhr vom Zentralen Omnibusbahnhof Eisenach.

Start der Wanderung selbst ist an der 1225 erbaute siebenbogige Brücke in Creuzburg. Es geht vorbei an der Liborius-Kapelle, die 1499 als Wallfahrtskapelle erbaut und dem Heiligen Liborius gewidmet wurde. Der Weg führt weiter zur ehemaligen Saline, dem heutigen Wilhelmsglücksbrunn. Schon um 1420 wurden aus den salzhaltigen Quellen mit dem Aufbau einer Saline begonnen. Heute ist Wilhelmsglücksbrunn Stiftsgut der Diakonie mit Hofladen, Gallowayrinder, Wasserbüffel und Schafe, deren Milch in der Käsemanufaktur weiterverarbeitet wird.

Entlang des Radweges geht es über Spichra nach Hörschel. Das Gasthaus „Tor zum Rennsteig“ öffnet allerdings erst um 17 Uhr. Von Hörschel kann der Zug nach Eisenach genutzt werden. Wer gut zu Fuß ist, kann natürlich weiter bis nach Eisenach wandern.

Gäste sind willkommen. Voranmeldungen bei Gerda Jäger unter Tel. 0151/23 53 98 06.