Riesenrad fährt nicht mehr

Vanessa Schmökel verkauft auf dem Wochenmarkt in Eisenach unter anderem Lebkuchenherzen, Zuckerwatte und süße Mandeln. Es ist aber fraglich, wie lange noch.

Eisenach. Das Riesenrad musste den Betrieb einstellen, und es gibt keinen Glühwein mehr. Dem Eisenacher Wochenmarkt droht das Aus.

Gerade mal drei Tage war der Eisenacher Weihnachtsmarkt geöffnet. Um wenigstens einigen Händlern die Chance zu geben, weiter frische Waren wie Käse und Wurst, Langos und Käse-Baguette oder Waffeln und Crepes zu verkaufen, ist die Stadt auf die Idee eines Wochenmarkts gekommen.

Elf von 48 Ständen, die ursprünglich auf dem Weihnachtsmarkt standen, sind weiter geöffnet – montags bis samstags von 8 bis 18 Uhr. Auch das Fahren mit dem Riesenrad ist noch erlaubt gewesen. Doch seit Montag ist damit Schluss. Außerdem darf kein Glühwein ausgeschenkt werden.

Aus dem Rathaus heißt es, dass das Landesverwaltungsamt am Freitag in einem Schreiben mitgeteilt hat, dass das Angebot auf dem Wochenmarkt sofort überprüft werden muss. Verwiesen wird auf die Zuständigkeit des Wartburgkreises, da die Stadt Eisenach seit Juli nicht mehr kreisfrei ist. In der Folge ist der Glühweinausschank seit Montag untersagt, und darf das Riesenrad nicht mehr betrieben werden.

Das Riesenrad steht still, seit Montag darf es nicht mehr fahren. Foto: Birgit Schellbach

Landkreis kündigt empfindliches Bußgeld an

Im Schreiben des Landesverwaltungsamts heißt es, dass der Betrieb eines Riesenrads nicht zum Sortiment eines Wochenmarktes gehört. Insbesondere das kulinarische weihnachtsmarkttypische Angebot, unter anderem mit Glühwein, lade zum Verweilen an den Ständen ein und lasse die Marktveranstaltung als Weihnachtsmarkt erscheinen. „Vor diesem Hintergrund wird um nochmalige Prüfung der Zulässigkeit des Marktes gebeten“, so die oberste Aufsichtsbehörde.

Der Wartburgkreis hat daraufhin angekündigt, empfindliche Bußgelder zu verhängen, sollten Stadt und Riesenrad-Betreiber keine Folge leisten. Das Riesenrad ist als Einzelveranstaltung angemeldet. Dort wäre der Schausteller Adressat eines Bußgeldes. Der Wochenmarkt wird von der Stadt verantwortet. Etwaige Bußgelder würden die Stadtkasse treffen, nicht die Händler.

Der Wartburgkreis will nun noch weitere Stände dem Landesverwaltungsamt zur Prüfung vorlegen. „Es kann also sein, dass in dieser Woche noch weitere Stände geschlossen werden müssen“, heißt es aus dem Rathaus.

„Ich stehe jeden Morgen auf, fahre vor und schaue, was passiert“, beschreibt Sandra Schmökel aus Eisenach die aktuelle Situation. Sie darf keinen Glühwein mehr anbieten, aber noch Kaffee, Kakao, Waffeln und Crepes. Nichts planen zu können, findet sie schlimm, zumal die Monate Januar bis März ohnehin für die Schausteller eine „Saure-Kirschen-Zeit“ sind.

Am Nachbarstand bietet die Schwägerin gleichen Namens zusammen mit ihrer Tochter Vanessa unter anderem schokolierte Früchte, Zuckerwatte und süße Mandeln an: „Wir hoffen natürlich, dass wir bleiben können“. So lange wie möglich, denn immerhin ist Ware für vier Wochen geordert. „Den Glühwein kann ich auf meine eigenen Frachtkosten zurückgeben“, erzählt Sandra Schmökel.

Die Umsätze in den letzten Tagen sind nach Aussage der Händler gut gewesen – dank der Kombination mit Riesenrad und Glühwein-Ausschank. Noch besser war es natürlich, als der Weihnachtsmarkt insgesamt noch geöffnet und das entsprechende Umfeld geboten hatte. Das bestätigt Ferenc Csatay aus Ungarn. Der Händler und seine Mitstreiter haben 1000 Kilometer zurückgelegt, um Langos, Baumschnitzel oder Wurst in Eisenach zu verkaufen: „Wir hoffen, plus/minus null rauszukommen“.