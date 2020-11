Risiken unter der Erde nicht absehbar

Klaus Reinhardt von der Bürgerinitiative für ein lebenswertes Werratal streitet seit Jahren dafür, dass Kali und Salz seine Entsorgungspraxis ändert. Derzeit leiden die Anwohner der Orte in Werra-Suhl-Tal allein schon wegen der Erweiterung des Monte Kali in Heringen, weil täglich Dutzende Lkw durch die Dörfer donnern.

Das Klären von Sicherheitsrisiken, wenn die K+S Mineral and Agriculture GmbH Produktionsabwässer in Größenordnung in das still gelegte Grubenfeld in Springen einleiten will, ist für Klaus Reinhardt von der Bürgerinitiative (BI) für ein lebenswertes Werratal entscheidend. „Wir befinden uns in einem Risikogebiet, unter anderem mit Gebirgsschlägen“, verweist der Dankmarshäuser darauf, dass vor einer Entscheidung des geplanten Vorhabens eine Risikoabwägung unbedingt vorgenommen und diskutiert werden muss.