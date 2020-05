Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rockige Spielfreude auf der Playlist

Da haben einige Künstler ja mal Spaß an unseren „Eisenacher Wohnzimmerkonzerten“ gefunden und schon die jeweils zweiten Videos eingesandt. So auch die Gruppe „Snowblind“ – Andy Fladung (Gesang), Jörg Werner (Gitarre), Kai Hause (Bass) und Jörg Döttger (Schlagzeug). Deren Video „Absence“ geht als Neuestes auf die Playlist der Wohnzimmer-Konzerte. Es stammt aus dem Album „Texas Nightingale“. Die Passion der vier Musiker liegt in purer Spielfreude und der Motivation, das Publikum mitzunehmen auf musikalisches Neuland irgendwo zischen Rock, Blues, Pop und Funk mit verschwimmenden Grenzen musikalischer Genres.

Foto: Andreas Wetzel

Mit den über die Internetseite dieser Zeitung und dem Klick auf das Logo erreichbaren „Eisenacher Wohnzimmer-Konzerte“ wollen wir zeigen, welche großartigen Musikerinnen und Musiker es in der Region Eisenach gibt, die vielfach unter den Beschränkungen der Corona-Krise leiden. Bandbreite und Qualität zeigen schon jetzt, warum es sich lohnt, für den Erhalt dieser Musiklandschaft über die Krise hinaus zu kämpfen.

Wer an den Konzerten teilnehmen will, sendet eine E-Mail an: eisenach@ thueringer-allgemeine.de.