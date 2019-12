Rockiges Finale mit Snowblind

Kaum zeigten sich erste, feine leichte Schneeflöckchen, ist Eisenach bereits schneeblind, genauer gesagt die Fans satter, handgemachter Rockmusik hatten wieder Sehnsucht nach „Snowblind“, der angesagten Rockkapelle aus der Wartburgstadt. Zum Jahresausklang lockte das Quartett am Samstag mit trefflichen Akustikrock-Klängen zu einer schrillen Rocknacht weit mehr als 400 Gäste in den „Schlachthof“, gut 150 mehr als vor genau einem Jahr.

Jede Liedzeile des Sängers Andy Fladung, jeden Anschlag des Drummers Jörg Döttger, jeder Riff des Gitarristen Jörg Werner und jeder Ton des Bassisten Kai Haus inhalierte, ja saugte die Masse bis spät in die Nacht tief in sich ein. Der Snowblind-Vierer hüllte wieder zu ihrer schon traditionellen Jahresend-Mugge den Backstein-Ziegel-Bau im Osten der Wartburgstadt mit den besten Ohrwürmern der Rockgeschichte vergangener Jahrzehnte ein. Die Spielfreude von Eisenachs dienstältester Heavy-Metal-Kapelle überträgt sich schnell auf die Gäste, die nicht mehr stillhalten und alle drei Konzertabschnitte in vollen Zügen tanzend oder den Rhythmus mitwippend genießen. Neben Rock-Klassikern von Black Sabbath, Doors, Ufo, AC/DC und Thin Lizzy gelangen auch eigene Stücke zu Gehör. Überdies überrascht die Akustik-Kapelle um Sänger Andy Fladung mit bisweilen selten auf ihren Konzerten gespielten Titeln. Die Originalbands hätten ihre eigenen Titel kaum besser präsentieren können. Die Pausen und auch die After-Show-Party würzte DJ Amazing Maze auch in diesem Jahr wieder mit tanzbaren Rock-Klassikern von seinem Plattenteller.

Der Verein „Bühne Schlachthof Eisenach“ (BSE) fischt weiter im Ungewissen, weiß nicht, was die Zukunft am Standort in der Langensalzaer Straße bringt. Da die Eigentümergemeinschaft, die Fleischerhandwerkgenossenschaft Eisenach, beabsichtigt, sich von ihrem Besitz zu trennen, kündigte der Verein fristgerecht zum Jahresende den nur halbjährlich kündbaren Mietvertrag. Plakate werben bereits für Rambling Stamps am Samstag, 18. Januar des neuen Jahres, im Schlachthof Eisenach. „Wir haben nochmal einen Sechs-Monats-Vertrag abgeschlossen, der monatlich kündbar ist“, erzählt Michael Fink, der neben Mathias Heinemann zur Doppelspitze des Vereins gehört.

Interessenten konnten bis August Kaufangebote für das alte Betriebsgelände bei der Fleischerhandwerkgenossenschaft einreichen. Unter den Bietern befinden sich ein Eisenacher Unternehmen der Gebäudewirtschaft und ein Handwerksbetrieb aus der Stadt. Die 15 Genossenschaftsmitglieder, die Eigentumsanteile in verschiedener Höhe halten, konnten sich in ihrer Vollversammlung im November nicht einigen, wer und ob überhaupt einer der Bieter den Zuschlag erhält. Keinesfalls will die Fleischerhandwerksgenossenschaft, dass das geschichtsträchtige Objekt an auswärtige Finanzspekulanten gerät.