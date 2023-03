Roman-Handlung spielt auch in Eisenach

Die Lesung mit Urs Zürcher findet im „RosaLuxx“ in der Georgenstraße 48 in Eisenach statt.

Eisenach. Lesung am 23. März im „RosaLuxx“ Eisenach: Schweizer Autor Urs Zürcher stellt seinen Roman „Überwintern“ vor.

Der Schweizer Autor Urs Zürcher beschreibt in seinem Roman „Überwintern“ die Radikalisierung zweier Jugendlicher. Am Donnerstag, 23. März, ist er zu Gast in Eisenach, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit Geschick verknüpfe der Autor und Historiker die Zeitgeschichte mit dem Alltag seiner Figuren. Urs Zürcher verorte dabei einen Teil seines Werkes auch in der Stadt Eisenach. „Und, soviel darf bereits verraten sein: Es tauchen plötzlich uns bekannte Orte und Institutionen auf“, freut sich die Landtagsabgeordnete und Gastgeberin, Kati Engel (Linke).

Die Lesung findet am Donnerstag, ab 18.30 Uhr, im „RosaLuxx“, dem Wahlkreisbüro der Linke, in der Georgenstraße 48 statt. Der Eintritt ist frei.