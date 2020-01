Romantik in den ersten Tagen des neuen Jahres

Wenn man diese Frage hört, so denkt man an gemütliche Stimmung, Kerzenschein, angenehme Düfte, vielleicht zeitiges Dunkelwerden am Abend und evt. an Schnee, also das Weiß, das alles zudeckt.Romantik wird oftmals mit romantischer Stimmung -einer Gemütslage gleichgesetzt –ist aber etwas ganz anderes. Die Romantik ist ein Zeitalter in der Entwicklung der menschlichen Kultur und ebenso spannend wie die Renaissance und die Gegenwart, wobei ein wesentlicher Unterschied darin besteht, dass in der Romantik das Erkennen und Gestalten des Neuen sehr viel Mut gekostet hat, während heute das ständig Neue als der Trend der Zeit gilt und das Bewahren des Beständigen viel Mut kostet. Die Romantik begann vor gut 200 Jahren und entwickelte sich aus der neuen Einsicht, dass Wahrheit nicht gefunden, sondern gemacht wird. Bisher dachte man, dass aus dem Vorgegebenen in Natur, Kultur, sozialen Bestimmungen sich die Wahrheit ergibt und die Aufgabe darin besteht sie zu erkennen, während sich nun die Aufgabe stellt diese selbst zu machen, zu gestalten. Das war ein gewaltiger Perspektivenwechsel – ja so etwas wie eine kopernikanische Wende. So war der Sinn des eigenen Lebens, der Sinn des Lebens der Gemeinschaft nicht mehr im Vergangenen, in der Natur zu suchen, sondern in der Kultur, in der Politik, im aktiven Gestalten des Gemeinwesens. Die Selbsterschaffung des Künstlers wurde zur Symbolfigur, zum neuen Leitfaden. Hand in Hand ging damit die Einsicht, dass sich die Sprache des Menschen ändert – Sprache also etwas zutiefst Kreatives ist, denn nicht die Welt spricht, sondern nur wir. Die Bedeutungsveränderung des Lebens, die die Romantik brachte, gestaltete sich auch intensiv in und durch den kreativen Gestaltungswillen einer sich entwickelnden Sprache. Wenn wir mal wieder ein schönes romantisches Erlebnis haben und nach dem Abklingen der Stimmung uns erinnern, so könnten wir erkennen, wieviel selbstgestaltetes Leben uns in diesen Momenten zu Gute gekommen ist.