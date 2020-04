Zwei blühende Zierkirsch-Bäume am Wingolfdenkmal in Eisenach.

Rosafarbenes Meer am Wingolfdenkmal

Die beiden Zierkirsch-Bäume am Wingolfdenkmal im Eisenacher Süden erfreuen derzeit vorbeigehende Passanten mit tausenden rosa leuchtenden Blüten. Der Anblick dieses Naturschauspiels an der Treppenanlage zwischen der Domstraße und dem Pfarrberg hebt in diesen schweren Frühlingstagen bei manchem Wartburgstädter sicher ein wenig die Stimmung. Das am 25. Mai 1899 eingeweihte Wingolfsdenkmal erinnert an die gefallenen Bundesbrüder im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 und mit dem Umbau Anfang der 1930er Jahre auch an die Opfer des Ersten Weltkriegs.