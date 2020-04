Rosenwunderweg soll an Elisabeth erinnern

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rosenwunderweg soll an Elisabeth erinnern

In Eisenach soll ein dauerhafter Erinnerungsort für die heilige Elisabeth entstehen. Geplant ist mittelfristig, dass ein Rosenwunderweg von der Stadt zur Wartburg geschaffen wird. Dazu unterzeichnen am 4. Mai Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke), der Erfurter katholische Bischof Ulrich Neymeyr und der evangelische Landesbischof Friedrich Kramer in der Predigerkirche eine Absichtserklärung.

Elisabeth von Thüringen verbrachte einen wichtigen Teil ihres Lebens auf der Wartburg und Eisenach. Ihr Wirken sei untrennbar mit der Stadt verbunden, so die Begründung. Bereits 2021, dem Jahr der 800. Wiederkehr der Heirat Elisabeths in der Georgenkirche, finden zwei ökumenische Segnungsgottesdienste für Ehejubilare beziehungsweise Menschen, die partnerschaftlich unterwegs sind, unter Beteiligung beider Kirchen statt.