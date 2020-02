Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sperrung: Rosskastanie neben Eisenacher Nikolaitor wird gefällt

Die Rosskastanie am Eisenacher Nikolaitor wird am Donnerstag gefällt. Das teilte Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) kurzfristig mit. Die Fällarbeiten haben bereits begonnen. Es wird zu zeitweisen Sperrungen am Nikolaitor kommen.

Am Donnerstagmorgen haben Mitarbeiter des Grünflächenamtes damit begonnen, die Äste des rund 100 Jahre alten Baumes abzusägen. Foto: Birgit Schellbach Viele Jahre war darum gerungen worden, die Rosskastanie im Zuge der dringend notwendigen Sanierung der Stützmauer zwischen Nikolaitor und Nikolaikirche zu erhalten. Die Oberbürgermeisterin begründete ihre Entscheidung mit fehlender Sicherheit. Die Wurzeln des Baumes würde im Zuge der Mauer-Sanierung stark geschädigt, so dass eine Standfestigkeit infrage stehe. „Der Fußweg an der Mauer ist einer der am stärksten frequentierten in der Stadt, wir müssen dort die Sicherheit der Fußgänger gewährleisten“, so Wolf. Die Entscheidung zur Fällung sei eine der schwersten in ihrer Amtszeit gewesen. Mehrkosten zum Erhalt der Kastanie hätten 40.000 Euro betragen Die Sanierung der Stützmauer soll im Mai beginnen. Eine Baumfällung muss bis spätestens 29. Februar erledigt sein. Seinerzeit hatte eine Bürgerinitiative bewirkt, dass die rund 100 Jahre alte Rosskastanie erhalten bleibt. Entsprechend waren die Planungen des Bauprojekts geändert worden. Die Mehrkosten zum Erhalt des Baumes hätten nach Angaben der Stadt mindestens 40.000 Euro betragen. „Die Sicherheit steht im Vordergrund, aber wirtschaftlich ist es auch nicht vernünftig, den Baum zu erhalten“, so die Oberbürgermeisterin. Das könnte Sie auch interessieren: Disput um sachgerechte Pflege der Bäume in Eisenach

