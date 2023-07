Rotarier aus Eisenach fördern Jugendaustausch: Was sollte man vorab wissen?

Eisenach. Ein digitales Info-Meeting am Montag, 17. Juli, will Fragen von Jugendlichen beantworten, die einige Zeit im Ausland verbringen möchten. Hier geht es zur Anmeldung:

Der District 150 des internationalen Serviceclubs Rotary, zu dem auch die Eisenacher Rotarier gehören, stellt am Montag, 17. Juli, seine Jugendaustausch-Programme für junge Menschen zwischen 13 und 17 Jahren vor. Um 19 Uhr startet dazu laut Ankündigung ein Online-Meeting, bei dem alle Fragen zu den Programmen gestellt und alle Informationen abgerufen werden können. In Eisenach kann man sich aber auch an den Rotarier Malcolm Crowson wenden (Telefon: 0176/21513936 oder im Spielzeug-Laden am Karlsplatz).

Für die Teilnahme am Meeting 17. Juli, bedarf es einer vorherigen Anmeldung, unter https://www.rotary-distrikt-1950.de/index.php/blog-presse/210-jugendaustausch-infoveranstaltung-17-07-2023-19-uhr