Rotarier halten an der Unterstützung der Hospizarbeit in Eisenach fest

Eisenach. Eisenacher Serviceclub übergibt Spendensumme über 2755 Euro für Förderung und Weiterbildung ehrenamtlicher Sterbebegleiter.

„Zwischen 90 und 100 Menschen versterben jährlich in unserem Haus“, führt der Verwaltungsmitarbeiter Mathias Geiß vom christlichen Hospiz „St. Elisabeth“ am Donnerstagvormittag während der Übergabe einer stattlichen Spende zugunsten der ehrenamtlichen Hospizarbeit in Eisenach an. Die Warteliste für das Hospiz ist lang. „Es geht zuerst nach der Dringlichkeit“, ergänzt er. Mitglieder des Rotary Clubs Eisenach überreichen an Gabriele Phieler, Vorsitzende vom Hospiz-Förderverein Eisenach, eine Summe über 2755 Euro. Der Betrag werde, so Gabriele Phieler, vorrangig für die Förderung und Weiterbildung der Ehrenamtlichen eingesetzt, damit diese die Sterbenden professionell begleiten können und in schwersten Momenten selbst nicht seelisch zerbrechen.

Die Rotarier Michael Feest, Christian Herbst und Martin Brinkel überreichen die Spende an die Vorsitzende vom Hospizförderverein, Gabriele Phieler (von links). Foto: Norman Meißner

Diesen hohen Betrag sammeln die Rotarier am 1. Dezember vergangenen Jahres während des Benefizkonzerts mit dem Polizeimusikorchester Thüringen in der Eisenacher Georgenkirche ein. Michael Feest, inzwischen zum zweiten Mal Präsident der Eisenacher Rotarier, spricht über das Benefizkonzert zugunsten der Hospizarbeit von einer „traditionellen Geschichte“.

Vor weit mehr als zwei Jahrzehnten kommt dem damaligen Superintendenten Wolfgang Robscheit die Idee für Benefizkonzerte zugunsten der hiesigen Hospizarbeit. „Wir organisieren nur – wir bitten das Polizeimusikcorps zu spielen, den Innenminister, einen Bus bereitzustellen und die Kirchgemeinde stellt uns eine warme Kirche kostenfrei zur Verfügung“, schwärmt Michael Feest über die Unterstützung von vielen Seiten, ohne die ein solch stattlicher Spendenbetrag nicht möglich ist.

Auch in den Jahren der Pandemie, als keine Benefizkonzerte stattfinden können, lassen Eisenachs Rotarier die Unterstützung fürs Hospiz nicht abreißen. „Seit vielen Jahren läuft das Geld hierher“, betont Rotary-Freund Martin Brinkel. In der Coronazeit spenden die Rotarier jährlich 1000 Euro. „Es ist selbst gesammelt aus Beiträgen und Spenden unserer Mitglieder“, erzählt Schatzmeister Martin Brinkel.

Die Finanzierung von Hospiz-Einrichtungen in Deutschland sei nicht auskömmlich, so Martin Brinkel, der auch Vizepräsident des DRK-Kreisverbands Eisenach ist. Dies sieht auch Dorothea Karsten, Koordinatorin der ökumenischen Hospizgruppe, so, der aktuell 76 ehrenamtliche Mitglieder angehören. Viele der freiwilligen Sterbebegleiter haben bereits das Alter von 80 überschritten und oft nicht mehr die Kraft, am Bett zu sitzen. Derzeit läuft wieder ein Grundkurs zur Sterbebegleitung mit 15 Teilnehmern, der kurz vor dem Abschluss steht. „Die jüngeren Generationen müssen für das Thema sensibilisiert werden, – viele unserer jüngeren Mitglieder können sich unter einem Hospiz nichts vorstellen“, weiß Rotary-Mitglied Bernd Hänel, dass da noch viel Aufklärungsarbeit wartet.

Meist sterben Menschen in Krankenhäusern und Altenheimen. „Wer im Altenheim lebt, für den ist der Weg ins Hospiz versperrt – da führt kein Weg rein“, äußerst sich Martin Brinkel. Er ist enttäuscht über die unverrückbaren Bestimmungen der Kranken- und Pflegekassen. „Letztlich lebt die Hospizbegleitung von Spenden“, dankt Gabriele Phieler abschließend den Rotary-Club-Mitgliedern.