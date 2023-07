Rotary-Club Eisenach hat jetzt einen jungen Präsidenten

Eisenach. Im Rotary-Club Eisenach gibt es einen Wechsel an der Spitze. Sebastian Herrmann ist der neue Präsident. Soziales Engagement und mentale Gesundheit als Themen.

Das neue rotarische Jahr hat begonnen und wurde in Eisenach mit dem jährlichen Präsidentenwechsel eingeläutet. Michael Feest übergab den Staffelstab in Form der Amtskette an Sebastian Herrmann. Mit 41 Jahren ist Herrmann der jüngste Präsident des Distrikts. Entsprechend generationenübergreifend und bunt gemischt hat er seinen Vorstand aufgestellt.

Für die bevorstehenden zwölf Monate richtet er seinen Blick auf das internationale Rotary-Jahresmotto „Gib der Welt Hoffnung“. Weltpräsident Gordon McInally hat sich zwei Themen auf die Fahne geschrieben. Zum einen lenkt er Aufmerksamkeit auf den Einsatz der Rotarier auf die Krisen- und Konfliktzonen. Zum anderen möchte er das Thema mentale Gesundheit ins Bewusstsein der rotarischen Arbeit bringen.

„Zwei große Themen, die schon im Kleinen teils schwer umsetzbar sind, aber als internationale Gemeinschaft können wir global und lokal große und kleine Hoffnungsfunken aussenden“, findet der neue Eisenacher Präsident.

Im zurückliegenden Jahr konnte der Rotary-Club Eisenach unter Feest, der bereits 2014/2015 erstmals Präsident war, zahlreiche Projekte mit größeren und kleineren Zuwendungen unterstützen. Dazu zählte eine Spende über 1000 Euro an das Eisenacher Hospiz. Besonders Kinder- und Jugendprojekte standen im Fokus.

Angesichts der aktuellen Krisen und der Kriege in der Welt betonte Feest immer wieder die Bedeutung der Völkerverständigung, der sich Rotary International verpflichtet fühlt. Herrmann dankte dem scheidenden Vorstand für sein ehrenamtliches Engagement zum Wohl der Gesellschaft. Feest schloss seine Präsidentschaft mit den Worten: „Freundschaft ist der Fels, auf dem Rotary aufgebaut ist und Toleranz ist das Band, das uns zusammenhält.“