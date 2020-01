Rotes Schloss Mihla als Filmkulisse

Für Gesprächsstoff in Mihla sorgt die Ausstrahlung des Krimis „Unterm Birnbaum“ zum Jahreswechsel auf Arte und ZDF, spielt doch ein Großteil der Handlung im Roten Schloss in Mihla.

Die Dreharbeiten waren ein Ereignis, auch wenn die Mihlaer die Hauptdarsteller nicht viel zu Gesicht bekommen haben. Fritz Karl, Julia Koschitz, Katharina Thalbach oder Boris Aljionovic sind mit einem Shuttlebus vom Bürgerhaus Aue, wo sich Ankleide und Maske befanden, zum Rotem Schloss gefahren worden.

Dorfpolizist ohne Pickelhaube

Mihlas Bürgermeister Rainer Lämmerhirt (UWG) kann sich noch gut erinnern, wie er Devid Striesow vor der Aue begegnet ist. Er wunderte sich, warum dieser in der Rolle als Dorfpolizist keine Pickelhaube auf dem Kopf, sondern die Uniform eines heutigen Gesetzeshüters getragen hatte. Die Erklärung: „Unterm Birnbaum“, eine Novelle von Theodor Fontane, ist in der Neuverfilmung anlässlich des 200. Geburtstages des Schriftstellers in die Gegenwart verlegt worden. „Für mich als ehemaliger Deutschlehrer war das sehr gewöhnungsbedürftig“, gibt Lämmerhirt zu.

Nach der Historie hätte die Handlung im Oderbruch spielen müssen. Doch der Freistaat Thüringen stellte Geld im Rahmen der Filmförderung bereit. So sind das Rote Schloss in Mihla und das Gut Amalienruh in Meiningen als Drehorte ausgesucht worden.

Kurz zum Inhalt: Abel und Ursel Hradschek (Fritz Karl und Julia Koschitz) sind mit ihrem Landhotel pleite. Gemeinsam arrangiert das Ehepaar einen vermeintlich perfekten Mord an seinem Gläubiger.

Produktionsfirma lässt reinigen und renovieren

Sämtliche Szenen, die im Hotel spielen, wurden im Roten Schloss gedreht. Es sind ausschließlich Innenaufnahmen. Nur Eingeweihte erkennen das seit Jahren leerstehende Denkmal, denn im Rahmen von öffentlichen Führungen ist es nicht zu besichtigen. Bürgermeister Lämmerhirt lobt, dass die Produktionsfirma die Räume „wohltuend auf Vordermann gebracht hat“.

Mehrmals ist sauber gemacht worden, weiß Oliver Rindschwentner, Vorsitzender des Fördervereins für das Rote Schloss. Es wurde gemalert und tapeziert. Auch zahlte die Produktionsfirma ein Nutzungsentgelt, das der Wartburgkreis als Eigentümer der Immobilie verwendet, um Unwetterschäden am Dach zu reparieren und die Zaunanlage zu erweitern. Der Förderverein konnte zur eigenen Schlossnacht die für den Filmdreh aufgebaute Versorgung mit Strom, Wasser und Toiletten nutzen.

Allerdings vermisste Bürgermeister Lämmerhirt im Abspann des Films eine Danksagung an den Förderverein, die Gemeinde und den Wartburgkreis. Einen solchen Hinweis hätte zwar auch Oliver Rindschwentner gut gefunden, aber insgesamt, so sagt er, habe es viel Spaß gemacht und sei eine gute Geschichte für das Schloss und den Verein gewesen.

Als Komparse am Pokertisch

Volker Weber aus Eisenach hat als Komparse in der Fontane-Verfilmung "Unterm Birnbaum" mitgewirkt. Foto: Birgit Schellbach

Bei den Dreharbeiten mit von der Partie war Volker Weber aus Eisenach. Der Mitarbeiter der Wartburg-Sparkasse saß als Komparse in einer Pokerrunde am Tisch. Beeindruckt hat ihn, dass die Szenerie mit so wenig Licht ausgekommen ist. „Das etwas Abgelebte, der Hauch des Glanzes von einst ist gut rübergekommen“, findet er und erwähnt Regisseur Uli Edel, der sonst in Hollywood lebt und dreht.

Dieser habe sich sogar die Namen der Statisten gemerkt. Mit den Schauspielern Stephan Grossmann und Peter Prager, die ebenfalls in der Pokerrunde saßen, hat sich Volker Weber in den Pausen gut unterhalten. Ihn habe auch überrascht, wie schön das Rote Schloss im Inneren ist.

Künftig barrierefreies Wohnen

Weitere Anfragen, das Denkmal als Filmkulisse nutzen zu wollen, gibt es laut Landratsamt nicht. Man habe das Objekt aber auch noch nicht aktiv als Filmlocation angeboten. Das sei über die Internet-Plattform MDM-Online der Mitteldeutschen Medienförderung möglich.

Laut Oliver Rindschwentner ist die Bestandsaufnahme für das Rote Schloss abgeschlossen. Auf diese kann ein Investor zurückgreifen, um Fördermittel zu erhalten. Als künftige Nutzung wird barrierefreies Wohnen favorisiert.