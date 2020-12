Rückblick 2020: Eisenach hat endlich sein Tor zur Stadt

Abschließende Kranarbeiten im Oktober am neuen großen Einkaufszentrum in Eisenach in der Bahnhofstraße, das unter dem Namen "Tor zur Stadt" firmiert und 20 Jahre Anlauf benötigte.

Eisenach. Gut Ding will Weile haben. Diese Überschrift könnte über dem Jahr 2020 in Eisenach stehen. Nach jahrelangen Debatten und dem Wechsel zum dritten Eigentümer, der May-Gruppe aus Itzehoe, steht im „Tor zur Stadt“ ein Einkaufszentrum mit Parkhaus. Die gesamte Bahnhofstraße hat sich verändert, die Fahrbahn ist erneuert, hat einen auffälligen roten Radweg. Neue Ampeln sind installiert und zwei Zufahrten zum Einkaufszentrum geschaffen – eine davon über den Kreisel östlich vom Hauptbahnhof.

Der breite Bürgersteig vor dem Neubau soll zur Flaniermeile werden, wenn sich die Passanten nicht von der hohen Verkehrs- und Lärmbelastung abschrecken lassen. Wenn mal die Bundesstraße 19 aus der Stadt herausverlegt würde, wäre das ein Segen. Aber das ist Zukunftsmusik.

Endlich begonnen hat die Sanierung der Stützmauer zwischen Nikolaitor und Nikolaikirche. Die ursprünglich veranschlagen 400.000 Euro haben sich fast verfünffacht. Wenn Geld für Qualität bürgt, muss es ein gutes Ding werden. Dass dort die Rosskastanie weichen musste, ist am Ende des Jahres schon fast vergessen. Und redet noch jemand über die Initiative des Förderkreises zur Erhaltung Eisenachs, der das historische Geländer an der Stützmauer erhalten wollte? Es ist nicht rühmlich, wie mit dessen Engagement umgegangen worden ist.

Einen riesigen Schritt weiter ist die Stadt bei der Sporthalle im Industriedenkmal O1 auf dem früheren Gelände des Automobilwerks. Bis zur Jahresmitte sah es noch danach aus, als ob das Vorhaben aus Kostengründen beerdigt wird. Von einem Neubau auf der grünen Wiese war stattdessen die Rede. Dann setzte sich die SPD-Stadtratsfraktion mit ihrem Antrag durch, die Regie an die Städtische Wohnungsgesellschaft zu übertragen. Seither ging es voran.

Eisenach konnte mit der Idee, einen Sporthallen-Neubau in die historische Hülle zu setzen, beim Bundestag punkten. Der Bund macht eine erhebliche Summe locker, neben dem Freistaat Thüringen und weiteren Fördermittelgebern.

Einige Stadträte hatten beim O1 als Hemmschuh Baubürgermeister Uwe Möller (parteilos) ausgemacht. Das lässt sich aus den Akten, die der eingesetzte Untersuchungsausschuss ausgewertet hat, nicht nachweisen. Dennoch ist immer mal wieder zu hören, dass Möller seinen Hut nehmen sollte, weil er zu wenig in der Materie stehe.

Die Untersuchungen der gesperrten Jahnsporthalle etwa ziehen sich seit Monaten hin: Lohnt sich der Anbau neuer Sanitärräume oder droht der Abriss aus statischen Gründen? Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) hat bereits die Stadtplanung aus dem Baudezernat herausgelöst und an Sozialdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) übertragen. Immer mal wieder entsteht aber der Eindruck, dass Zuständigkeiten in der Dreierspitze nicht klar geregelt sind.

Dennoch sind wichtige Investitionen für 2020 zu vermelden. Die Sanierung der Mosewaldschule hat begonnen, der Anbau an die Gemeinschaftsschule in der Oststadt ist ein Schmuckstück geworden. Am Kunstpavillon in der Wartburgallee geht die Restaurierung eindrucksvoll voran. Ja, diese hätte zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum im letzten Jahr über die Bühne gehen müssen, ist doch der Glasbau mit seinem Interieur ein Beispiel für die Architektur der Moderne in der DDR. Doch gut Ding will Weile haben.

Insofern besteht noch die Hoffnung, dass auch das Thüringer Museum mal mit Ausstellungen im überregionalen Feuilleton von sich reden macht. So wie das Sinfonische Wochenende oder das Bachfest dafür sorgen, Eisenach als Musikstadt bekannt zu machen.