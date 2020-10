Ruhla: Ausgaben runter, Einnahmen rauf

Es gibt eben keinen Verhandlungsspielraum, zu eindeutig ist der finanzielle Ausblick. Die Stadt Ruhla startet den Prozess zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Und was das am Ende bedeutet ist auch dem Stadtrat, der dem mit großer Mehrheit zustimmte, auch klar: Ausgaben senken, Aufgaben effizienter wahrnehmen, Zusammenarbeit mit den Nachbarn verstärken, freiwillige Leistungen auf den Prüfstand stellen und auch Einnahmen erhöhen, sei es durch Steuern oder Gebühren.

Entscheidend dafür ist, dass die Stadt Ruhla durch die Ausfälle vor allem in der Gewerbesteuer durch Corona in diesem Jahr ein Minus von rund 415.000 Euro einfahren wird. Im kommenden Jahr steht in der Planung ein Minus von 820.000 Euro zu Buche und in den Jahren 2022 und 2023 Löcher von 544.000 und 350.000 Euro. Das sind zwar nur Planzahlen, an denen sich sicherlich noch einiges ändern wird, aber auch die Mehrheit des Rates rechnet eher mit noch schlimmeren Zahlen.

Das Ziel der Haushaltssicherung, so Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos) im Stadtrat, ist es natürlich die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt wieder herzustellen, aber dabei das Profil der Stadtentwicklung zu erhalten. Als erstes soll nun eine Arbeitsgruppe die Arbeit aufnehmen, die das Verfahren vorbereitet und begleitet. Je ein Mitglied jeder Fraktion soll entsandt werden, das an den Beratungen der Verwaltung mit der Thüringer Aufbaubank teilnimmt.

Bis Dezember soll die Analyse vorliegen, die dann bereits im Januar in erste Beschlüsse münden soll, dabei im Fokus Ausgabenminderung und Einnahmeerhöhung. Das eigentliche Haushaltskonsolidierungskonzept soll im Februar dem Stadtrat vorliegen, damit dieser im März darüber entscheiden kann. Die CDU hatte beantragt, dass zunächst eine rein städtische Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Hauptausschusses das Konzept berät, bevor Aufbaubank oder Kommunalaufsicht einbezogen werden. Dieser Vorschlag erhielt aber keine Mehrheit.