Ruhla: Lebendiger Adventskalender fällt aus

In diesem Jahr wird es in Ruhla leider keinen Lebendigen Adventskalender geben. In einem Treffen in der vergangenen Woche haben sich die Netzwerk-Frauen aus Ruhla darauf verständigt. Als Grund geben die Veranstalter die herrschenden Corona-Beschränkungen an. „Für jede Veranstaltung das geforderte Hygienekonzept zu erarbeiten und die entsprechenden Bestimmungen durchzusetzen, ist einfach zu aufwendig für die ehrenamtlich Tätigen und privaten Akteure“, erklärt Silvia Rost stellvertretend für das Netzwerk. Nichtsdestotrotz werden einige Veranstaltungen, beispielsweise in der Kulturkirche Trinitatis in der Vorweihnachtszeit wie geplant stattfinden, allerdings nicht als Türchen im Lebendigen Adventskalender.