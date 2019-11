Ruhlaer Jury kürt Kachelwurstkönigin

„Ea Kachelworscht ies ea reacht delegaoter Fraoß“, steht in dem von Lotar Köllner, Martin Kahlert und Horst Jäger verfassten „Rühler Duden“. Drückt es doch Ruhlaer Lebensgefühl aus und dazu gehört nun einmal auch das Essen, was in Mundart „Rühler Eassen“ heißt. Und wie könnte man das Heimatmuseum der Bergstadt nicht besser mit Leben füllen, wenn man nicht diese Eigenschaft der hier lebenden Menschen aufgreift, so Bürgermeister der Stadt, Gerald Slotosch (parteilos) bei der Begrüßung. Ein selbst verfasstes Gedicht machte es deutlich. Die Gastgeber des Museums, Mitglieder des Vereins „Arche Nova Ruhla“, hatten am Freitagnachmittag alle Hände voll zu tun, galt es doch für den bestimmten Wettbewerb um die beste gebackene Kachelwurst, der nun schon zum zwölften Mal dort ausgetragen wird, die Räumlichkeiten ein wenig wirtshausmäßig zu gestalten. Schließlich sollen sich auch die Besucher wohl fühlen.

Kati Schlotzhauer heißt die neue Kachelwurst-Königin zu Ruhla, die den Titel für ein Jahr inne haben wird. Bürgermeister Gerald Slotosch überreichte die Schärpe und die kleine Joline Kür schaute zu. Foto: Susanne Reinhardt Und diese kamen am Freitagabend recht zahlreich. Sogar Eisenacher und Gäste aus Kupfersuhl waren dabei. Sie ließen sich die Kachelwurst des örtlichen Fleischermeisters Hoffmann gut schmecken, während die zwölfköpfige Jury, bestehend aus Heimatfreunden nebst dem evangelischen Pfarrer der örtlichen Kirchgemeinde, die acht eingereichten Kachelwürste begutachten und verkosten mussten. Und das vollzogen sie in sehr wichtiger Manier. Abwägend reichte man die einzelnen Portionen von Hand zu Hand, galt es doch Konsistenz, Kruste und Geschmack gründlich zu bewerten. Bei der Verdauung half dabei sicher auch das dargereichte Freibier, das der Bürgermeister für alle Gäste und die Teilnehmer des Wettbewerbes anlässlich seines Geburtstages sponserte. Überzeugen konnte dann mehrheitlich der Blutkuchen von Kati Schlotzhauer aus Ruhla. Sie darf sich nun ein Jahr lang „Kachelwurstkönigin“ von Ruhla nennen. Förmlich vollendet wird dieser Akt durch Umlegen einer entsprechenden Schärpe durch den Bürgermeister. Für ihre verrückten Ideen sind die Ruhlaer inzwischen bekannt. Nicht nur, dass sie im Sommer in lustigen Kostümen auf Skiern durch den Ort ziehen,- auch lukullisch haben sie was drauf. Meist handelt es sich bei der Zubereitung, zum Beispiel der Kachelwurst um ein streng gehütetes Familiengeheimrezept. Deshalb schmeckt die in Auflaufformen oder Kasserollen eingereichte Kachelwurst sehr unterschiedlich, auch wenn die Grundzutaten, wie Schweinefleisch, Zwiebel, Knoblauch, gegebenenfalls Leber, Majoran, so genannte Bröckerchen (kleingeschnittenes Weißbrot), Salz, Pfeffer und vor allem Schweineblut, überall drin sind. Nur einmal bisher hatte sich ein Hobbykoch einen Spaß erlaubt und Ananas, statt Fleisch als „vegetarische“ Version untergemischt. Die Teilnehmer des Wettbewerbs um den Kachelwurst-Thron kamen diesmal auch wieder zum größten Teil aus Ruhla, aber auch aus dem Ortsteil Thal und Kittelsthal. Bis alle Bewertungen erfasst und ausgezählt waren, nahm Heimatfreundin Karin Liebetrau ihr Akkordeon zur Hand und es dauerte nicht lange und das ganze Museum sang und schunkelte nach Herbert Roth-Weisen, aber auch die Heimatliebe zur Ruhla beschrieben fehlte dabei nicht. Niemand ging an diesem Abend leer aus. Alle Teilnehmer, auch die die keinen Platz belegten, bekamen einen Kalender geschenkt und eine Urkunde überreicht.