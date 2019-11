Ruhlaer Miniaturen gehen in das Winterquartier

Der Trusetaler Wasserfall bleibt, ansonsten wandern diesmal alle 118 aktuell im Park befindlichen Modelle in die Winterquartiere. Der Miniaturenpark „mini-a-thür“ in Ruhla hat seine 20. Saison beendet. Die neun festen Mitarbeiter, zu denen sich während der Öffnungsmonate noch einige Aushilfen gesellen, machen den Park winterfest. Jedes Modell wird gesäubert und dann entweder auf dem Parkgelände oder in der Werkstatt in der Karolinenstraße in Ruhla gelagert.

Conni Müller bei der Reinigung eines Modells. Foto: Peter Rossbach

Nur ein paar Thüringer Sehenswürdigkeiten im Miniaturformat 1:25, so Parkgeschäftsführer Thomas Brohm, bekommen in den kommenden Wochen eine Spezialbehandlung. Da steht dann wie etwa beim Modell des Bauernkriegspanoramas die Generalsanierung an. Dieses Modell stammt noch aus den Anfängen des Parks. „Das ist bislang in den 20 Jahren des Bestehens noch nie aus dem Park rausgekommen, sondern immer nur vor Ort repariert und mit neuer Farbe versehen worden. Nun muss es mal komplett in die Kur“, so Brohm.

Routine beim Abbau entwickelt

Immerhin besteht das Modell des Bauernkriegspanoramas aus nur zwei Teilen, von denen das größere einen Durchmesser von 2,40 Meter hat. Da ist eben die Transportfrage auch nicht ganz trivial. Insgesamt misst das Teil fünf mal fünf Meter. Aber nach 20 Jahren haben die Frauen und Männer des Parks Routine auch mit dem Abbau und Transport der größeren Modelle entwickelt.

Das Besucherinteresse liegt seit rund drei Jahren in etwa gleichmäßig bei knapp 35.000 Gästen in der Saison. „Das reicht, aber natürlich dürfen es auch wieder mehr werden“, sagt Brohm. Zuwächse gibt es bei der an den Park angedockten Sommerrodelbahn, wo die Zahl der Fahrten um rund acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf rund 25.000 gestiegen ist. Und auch das Geschäft rundherum um die Modelle wie Gastronomie, Souvenirverkauf oder Autoscooter ist 2019 neuerlich angestiegen, auch in etwa um acht Prozent. „Wir sind halt ein Park und damit wetterempfindlich. Der Mai war sehr schlecht, entweder hat es an den Wochenende geschneit oder es gab Dauerregen“. Dafür war der Juli mit allein knapp 7000 Besuchern besonders gut.

Kleinste Kirche Mitteldeutschlands

Die Sandkiste auf dem Spielplatz dient als Zwischenlager für die Modelle, bevor sie abtransportiert werden. Foto: Peter Rossbach

Die Planungen für 2020 laufen schon. Mindestens zwei neue Modelle sollen dazu kommen. Das ist zum einen die kleinste Kirche Mitteldeutschlands. Es ist die Nikolaus-Kapelle im Ort Dörflas (Saale-Orla-Kreis). Begonnen haben die Arbeiten schon am Glockenturm von Buchenwald. Dieser wird eine Grundfläche von zwei mal zwei Metern haben und auch über zwei Meter hoch sein. Nachderzeitiger Planung, so Brohm, soll er auch läuten. Der seit einigen Jahren eingeschlagene Weg, mehr Bewegung etwa durch Eisenbahnen und Geräusche in den Park zu bringen, hat sich aus seiner Sicht bewährt, wie die Jagdhornsignale, die der Besucher an der Jagdanlage Gabelbach zu hören bekommt.

Verändertes Umfeld durch Trockenheit

Das Modell des Burschenschaftsdenkmales ist bereits zum Abtransport aufgeladen. Foto: Peter Rossbach

Was sich sehr verändert hat, ist das Umfeld des Parks – Trockenheit und Borkenkäfer sorgen dafür. „Die noch stehenden Bäume auf dem Ringberg werden wohl kaum zu halten sein“, so Brohm. Im Park selbst mit seinem ebenfalls alten Baumbestand, habe man Glück gehabt. Nicht ein Baum ist befallen worden. Der Lappengrund ist eben ein sehr feuchtes Gebiet, sogar wenn rundherum Trockenheit herrscht.