Ruhlaer Sommerspektakel: Eine Schöne und ein Biest auf Brettern

Die Schöne und das Biest: Birgit Roy und Holger Kuntzsch kommen seit 2015 zum Sommerskilauf nach Ruhla – immer in ausgefeilten Verkleidungen. Die Laufstrecke hatten sie nur durch winzige Löcher in den Bildern im Blick.

Ruhla. Auch beim 21. Ruhlaer Sommerskilauf lassen alle Teilnehmer ihrer Kreativität freien Lauf.

Sage noch mal einer, Skilaufen wäre eine Wintersportart. In Ruhla steigt man auch im Sommer auf die Bretter und das seit zwanzig Jahren. Am Samstag führte der 21. Rühler Sommerskilauf wieder gut 40 Teilnehmer durch die Bergstadt.

Bürgermeister Gerald Slotosch machte auf Brettern – am besten gehen alte DDR-Holzski – eine gute Figur und glitt sogar bergab auf dem Asphalt. Foto: Dirk Bernkopf

Gestartet am Kindergarten „Krümmespatzen“, bog das Feld schon eine gute halbe Stunde später schweißgebadet in das Ruhlaer Fußballstadion ein und drehte dort unter dem Applaus des Publikums eine Ehrenrunde – angeführt vom Fanfarenzug Eisenach. Und das ist das Schöne an der Aktion: Verschiedene Vereine unterstützen sich gegenseitig.

„Die Fußballer des EFC hatten heute Jugendspiele im Stadion und luden uns zu einem Zwischenstopp ein“, freut sich Skiläufer Frank Michel. So verweilte das Publikum länger im Stadion und die Gastgeber steigerten ihren Umsatz an den Versorgungsständen.

Aus einer Geburtstagsgaudi wird eine lang anhaltende Tradition

Auch wenn Michel einst als Nordisch-Kombinierter Wettkampfluft schnupperte, so sind die Sommerskiläufer eine reine Gauditruppe. Alles begann zum 30. Geburtstag von Carsten Göbel im Jahr 2003. „Wir wollten was Verrücktes machen, Baden im Winter oder Skilaufen im Sommer“, erinnert sich Michel. Die Wahl fiel auf den Skilauf und bei der Premiere gingen elf Freunde in ihren Arbeitskluften an den Start – vom Schornsteinfeger bis zum Bäcker. 2006 verzeichnete man schon über 100 Starter, ein Verein wurde gegründet, dessen Vorsitzender Frank Michel ist.

Die Kostüme waren wieder sehr skurril und schrill. Aber auch die Kinder hatten ihren Spaß an der Traditionsveranstaltung. Foto: Dirk Bernkopf

Selbst Eisbader aus Sachsen reisen an

Wo was Verrücktes stattfindet, da sind auch die Torgauer Eisbader Holger Kuntzsch und Birgit Roy gern dabei. In diesem Jahr als die Schöne und das Biest. „Wir haben das 2014 im Fernsehen gesehen, seit 2015 sind wir immer mit anderen Verkleidungen dabei“, sagt Kuntzsch. Mitgebracht haben sie auch noch Harald Löbel aus Herzberg/Elster.

Erst zum dritten Mal dabei, aber nicht minder begeistert zeigt sich Ruhlas Bürgermeister Gerald Slotosch (parteilos). „Für mich ist das ein Volksfest, das wir als Stadt und auch ich persönlich gerne unterstützen. Ein aktives Vereinsleben macht die Stadt erst lebenswert“, erklärt Slotosch und verweist mit einem Augenzwinkern, dass sein 20er-Jahre-Mafiosi-Outfit doch gut zum Rathaus passe.

Nach der langen Pause ziehen die Skiläufer klappernd weiter. Das Publikum an der Strecke wartet schon auf den bunten Trupp. Spätestens beim Sommergewinn 2024 sind die Sommerskiläufer auch in Eisenach wieder zu sehen.

Wasserski? Dieser Starter ließ keine Pfütze aus. Foto: Dirk Bernkopf