Rumpelstilzchen und Rotkäppchen im Schlosspark Farnroda

Mitglieder der Hörselberggemeinde sind in die Kostüme der Märchenfiguren geschlüpft.

Wutha-Farnroda Die Hörselberggemeinde hat zur Märchenwanderung eingeladen und trotz regnerischen Wetters sind viele Familien gekommen.

Regen und Sturm erwarteten die Besucher der bereits zur Tradition gewordenen Märchenwaldwanderung. Petrus meinte es nicht wirklich gut mit den kleinen und großen Gästen. Auch für den Veranstalter, die Hörselberggemeinde, gab es Probleme, die Requisiten zu schützen. So saßen die zu den Märchen gehörenden Figuren unter Regenschirmen.

Aber dennoch fanden rund 30 Kinder mit ihren Eltern und Großeltern den Weg zum Schlosspark, um die auf ihrem Weg dargestellten Märchen zu erkennen. Die meisten Märchen konnten erraten werden. So erzählte ein aus der Ukraine stammendes Mädchen in einem nahezu akzentfreien Deutsch, dass es vor kurzem das Märchen Rotkäppchen in deutscher Sprache gelesen hat.

Auf der regenreichen Wanderung begegneten die Besucher dem Rumpelstilzchen, dem am Teich sitzenden Fischer, diesmal ohne seine Frau, Rotkäppchen und dem wirklich gruselig ausschauenden Wolf, der manchen Kindern Angst und Schrecken einjagte. Zu sehen waren das Märchen „Tischlein deck dich“ mit Esel und Schreinergesellen, die Hexe in ihrem Hexenhaus, der Froschkönig sowie Rapunzel mit ihrem Prinzen. Ebenso anzutreffen waren Frau Holle, die ihre Betten diesmal nicht so fleißig aufgeschüttelt hatte und der Teufel mit den drei goldenen Haaren und der Großmutter sowie der Wolf und die sieben Geißlein.

Die Krönung war der Weihnachtsmann, dargestellt vom Vorsitzenden des Vereins, Hans-Joachim Saalfeld. Wie in jedem Jahr hatte er kleine Geschenke für die Kinder in seinem großen Sack.

Zum Aufwärmen wurde von den Mitgliedern des Vereins Kinderpunsch, Glühwein und Kaffee an die Gäste gereicht. Diese Veranstaltung wurde trotz des widrigen Wetters gut angenommen und viele der Besucher sprachen ihren Dank aus.