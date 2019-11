Rund 50 Aussteller sind mit von der Partie

Eva-Maria Hofmann-Jehn legt in ihrem Stand auf dem Eisenacher Weihnachtsmarkt noch letzte Hand an.

Eisenach. Am Montag startet der Weihnachtsmarkt in Eisenach. 10.30 Uhr geht es los, 17 Uhr ist der traditionelle Stollenanschnitt.

Ob die 52 Herrnhuther Sterne, die in diesem Jahr neu über dem Weihnachtsmarkt-Gelände in Eisenach schon pünktlich zum Start des Marktes am Montag (25. November, ab 10.30 Uhr) leuchten werden, weiß Marktchef Henry Arzig noch nicht. Es könnte knapp werden, aber die ebenfalls als Neuheit geplante Illumination der Georgenkirche soll bis zum traditionellen Stollenanschnitt auf dem Markt (Montag, 17 Uhr) gelingen.