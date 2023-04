Rundgang durch die Eisenacher Oststadt

An der Eisenacher Oststadtschule beginnt ein Rundgang durch das Wohngebiet.

Eisenach. Die Stadtverwaltung Eisenach lädt Einwohner zu einem Rundgang durch die Oststadt ein. Welches Potenzial steckt in dem Wohngebiet?

Die Mitarbeiter des Fachdienstes Stadtentwicklung laden am Donnerstag, 27. April, zu einem Rundgang durch einen Teil der Eisenacher Oststadt ein. Um 16 Uhr wird an der Cafeteria der Oststadtschule gestartet.

Nach etwa drei Kilometern endet der Rundgang mit einer Zusammenkunft auf dem Hof der Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung Eisenach in der Altstadtstraße 59 bis 61. Wie es aus dem Rathaus heißt, gehe es „um die Zusammenstellung von öffentlichen Wohlfühlorten im Gebiet, welche als Erholungs- und Freizeitort dienen sollen.“ Dabei sollen auch Flächen betrachtet werden, die aktuell noch nicht genutzt werden können, aber für eine künftige Entwicklung Potenzial bieten. Alle Bürger, die solche Flächen kennen und aktiv an der Entwicklung des Quartiers beteiligt sein wollen, sind eingeladen, am Rundgang teilzunehmen.

Das Angebot ist mit dem Beirat für integrierte Sozialplanung und Stadtentwicklung abgestimmt. Mit dem Gremium waren zunächst Rundgänge in der Oststadt, Hofferbertaue und am Wartenberg vereinbart worden.

Um eine Anmeldung wird gebetenper Mail an:stadtentwicklung@eisenach.de