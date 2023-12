Rutschgefahr auf Eisenacher Radweg

Eisenach Mitarbeiter des städtischen Bauhofes kümmern sich ums nasse Laub. Sie haben aber noch viele andere Aufgaben.

Mitarbeiter des Eisenacher Bauhofs haben kürzlich den Herkules-Wartburg-Radweg zwischen dem Siebenborn und Bahnübergang Stedtfeld gereinigt. Unterstützt wurden sie durch eine Kehrmaschine des Umweltservices Wartburgregion. Aufgrund des feuchten Laubs bestand für Radfahrer die Gefahr, dass diese rutschen und stürzen. Daher war wie schon vor einigen Wochen eine Reinigung notwendig.

Toni Fischer und Danny Raasch entfernten Laub, Äste und Zweige, damit die Kehrmaschine ohne Unterbrechung ihren Dienst verrichten konnte. Nach zwei Stunden war der viel befahrene Radweg wieder verkehrssicher.

Straßenzustand wird kontrolliert

Hauptsächlich sind die Mitarbeitenden des Fachgebietes Grünflächen und des Bauhofes derzeit im Winterdienst eingesetzt. Sie räumen Schnee und Eis von Wegen und Straßen, kümmern sich ums Streuen und befüllen die Streukästen. Sollte der Winterdienst nicht nötig sein, erledigen sie weitere Tätigkeiten im Stadtgebiet. Darauf macht die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Dazu gehört die Streckenkontrolle. Der jeweilige Straßenzustand wird digital protokolliert, sodass Schäden oder Gefahren rechtzeitig erkannt werden können. Wenn nötig, werden Instandsetzungen vorgenommen. Während Fräsgut und Schotter in unbefestigten Straßen und Wegen eingebaut werden.

Die Mitarbeiter schauen sich außerdem an, ob überhängende Äste beispielsweise Verkehrszeichen, Schilder oder Straßenlaternen verdecken. Sie schneiden frei, ebenso in Gräben, falls diese zugewachsen sind.

Weihnachtsbäume kommen bald weg

Weiter gehören der Austausch verschlissener Straßenschilder oder Pfosten zu den Aufgaben. Auch werden Schilder bei Straßensperrungen, Baustellen oder Stadtfesten, beispielsweise zum Weihnachtsmarkt oder Sommergewinn, aufgestellt.

Zunehmend müssen Aufkleber und Graffiti an öffentlichen Einrichtungen und Verkehrszeichen entfernt werden. Ebenso gehört das Instandhalten der Technik, von Fahrzeugen, Baugeräten und Baumaschinen zu den Aufgaben.

In der ersten Woche des neuen Jahres werden die Weihnachtsbäume am Karlsplatz und in der Katharinenstraße / Ecke Ehrensteig, abgebaut. Ganzjährig werden die Baumpflege durchgeführt, ebenso Kontroll- und Bauarbeiten an Spielplätzen, Teichen sowie Grünanlagen.

Wege und Pflanzflächen werden regelmäßig gesäubert, herumliegender Müll wird entsorgt. Parkbänke müssen regelmäßig gepflegt werden.

Erste Bepflanzungen im Stadtgebiet finden ab März statt. Vor dem Sommergewinn mit dem Festumzug am 9. März wird auch wieder ein Frühjahrsputz organisiert.