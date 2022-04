Sachbeschädigung an einer Schule in Eisenach

Eisenach. Unbekannte haben unter anderem mit Steinen gegen ein Fenster geworfen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Zeit zwischen dem 22. April und dem 25. April haben Unbekannte Eigentum einer Schule in Eisenach beschädigt. Die Täter warfen warfen mehrere Steine gegen ein Fenster des Gebäudes in der Ziegeleistraße.

Außerdem zerstörten sie laut Polizei die äußere Scheibe der Doppelverglasung und verursachten somit einen Sachschaden von ungefähr 1000 Euro.

Zeugen sollen sich bitte unter der Tel. 03691-261124 bei der Polizei melden.

