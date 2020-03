Saltos, Tanzschritte und jetzt auch filmische Sprünge

Aus Sebastian Thiele hätte auch ein erfolgreicher Turner werden können. Dieses Talent schlummert wie einige mehr seit der Kindheit im 31-jährigen Eisenacher. Sein Sportlehrer hatte damals jedoch wohl mehr Sorge, einen Unfallbericht schreiben zu müssen. „Noch einen Salto und es gibt ‘ne Sechs“, habe ihm der Lehrer im Unterricht gedroht. Talentförderung war nicht jedermanns Sache. Thiele hat sich selbst geholfen.

Erzieher kann sich gut in junge Leute hineinversetzen

Seit Jahren nutzt Sebastian Thiele seine turnerischen Fähigkeiten als Tänzer und Tanzlehrer bei der Eisenacher Tanzschule Drehpunkt. Und wenn es Breakdance, Hip-Hop oder etwas Artistisches auf eine Bühne zu bringen gilt, Ticker, so sein Spitzname, der machts. Weil er es kann. Auf vielen Bühnen stellte und stellt er das unter Beweis, auch bei Freestile-Karate in einem Eisenacher Sportverein.

Nicht ganz so strukturiert und rhythmisch verlief dagegen seine berufliche Laufbahn. Da brauchte er einige Jahre, um seinen Weg zu finden. Dass er kein Mensch ist, der in der Industrie ein Leben lang Geld verdient, hat er mittlerweile erkannt. Gerade hat Thiele eine Ausbildung zum Erzieher am Berufsbildungszentrum in Eisenach abgeschlossen. Darin sieht er seine Berufung. Im Jugendwohnen der Arbeiterwohlfahrt in Eisenach hat er es mit Heranwachsenden zu tun, für die die Sonnenseite des Leben selten erste Adresse war, in die sich der Eisenacher mit Blick auf seine eigene Vita gut hineinversetzen kann.

Dass er besser mit Menschen als mit Maschinen kann, beweist er auch in der Tanzschule beim Training mit jungen Leuten, die ihn da bewundern. Junge Leute standen auch mit der Treffurter Band Teenietus auf dem Metilstein für ein Musik-Video vor seiner Kamera. Sowas spricht sich rum.

Die kürzlich beendete Erzieherausbildung hatte Sebastian Thiele näher ans Filmen gebracht, erzählt er. Da waren Power-Point-Präsentationen gefragt, die er filmisch würzte. Sein Film mit der Erzieherklasse zum Ausbildungsabschluss in der Medizinischen Fachschule hat zumindest dort Wellen geschlagen. Schüler parodierten darin Lehrer. Regie, Kamera und Schnitt: Sebastian Thiele.

Kostproben seiner Fähigkeiten gibt es auch auf seinem Youtube-Kanal. Den betreibt der Eisenacher mal mit mehr mal mit weniger Energie seit mehr als 15 Jahren. Ein paar Leute folgen ihm da. Auf diesem Cinema-Ticker gibt es neben Breakdance-Tutorials Kurzfilme, die der Autodidakt mit überschaubaren technischen Mitteln, aber viel Kreativität gedreht hat. In „Heimatliebe, Eisenach aus einer anderen Perspektive“ von 2019 stecken 4:40 Minuten Heimatliebe des Eisenachers samt Drohnenaufnahmen.

Er hat in dieser Materie viel probiert, sich Tipps im Internet geholt, sich Stück für Stück entwickelt.

Eisenacher Kulturherbst im Kurzfilm in Szene gesetzt

Den Eisenacher Kulturherbst setzte er in 2:20 Minuten filmisch gemeinsam mit Eric Eißmann ins Szene. Während es Fotografen wie Sand am Meer gibt, sind die beiden momentan wohl die einzigen ambitionierten Videografen in der Stadt.

Sebastian Thiele hat vom ersten Erzieher-Lohn in seine Technik investiert. Mit neuer Kamera und Grafik-PC erfährt die Qualität einen Schub. Er betreibt sein zweites Hobby mittlerweile so intensiv und gut, dass er Nachfragen auch aus dem kommerziellen Bereich hat. Um gar nicht erst in eine Falle zu tappen, hat Thiele ein Kleingewerbe angemeldet. Tanzen und filmen werden Hobby bleiben, das schließt allerdings nichts aus, dass er in beiden Metiers Qualität liefern will.